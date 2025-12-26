BursaDEX+
Seekor paus menambahkan $4 juta ke posisi short-nya pada ETH dan ZEC, membawa keuntungan unrealized HyperLiquid menjadi lebih dari $17 juta.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/12/26 08:45
PANews melaporkan pada 26 Desember bahwa, menurut Onchain Lens, seekor whale telah menyetorkan tambahan margin USDC senilai $4 juta ke HyperLiquid untuk membuka posisi short di ETH (leverage 15x) dan ZEC (leverage 5x). Akun tersebut saat ini memegang delapan posisi dengan total nilai sekitar $148,8 juta, mengakumulasikan lebih dari $17 juta dalam keuntungan belum direalisasi dan keuntungan historis melebihi $38 juta.

