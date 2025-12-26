BursaDEX+
Lituania Menetapkan Tenggat Ketat 2025 untuk Kepatuhan Lisensi Kripto

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/26 12:50
Lorenzo Protocol
BANK$0.04654+1.46%
Bitcoin
BTC$96,807.55+1.82%
Capverse
CAP$0.13115+0.07%
RISE
RISE$0.006147-0.58%
Poin-Poin Penting:
  • Lithuania memberlakukan persyaratan lisensi untuk layanan kripto pada tahun 2025 untuk mematuhi peraturan UE.
  • Semua layanan harus memenuhi tenggat waktu 31 Desember 2025.
  • Kegagalan untuk mematuhi akan mengakibatkan hukuman hukum yang berat.

Bank Lithuania memberlakukan tenggat waktu bagi penyedia layanan cryptocurrency untuk mendapatkan lisensi pada 31 Desember 2025, mengubah ketidakpatuhan menjadi aktivitas ilegal di negara tersebut.

Regulasi wajib ini berdampak pada lebih dari 120 perusahaan aktif, menekankan kepatuhan ketat terhadap peraturan Eropa, dengan konsekuensi hukum yang berat untuk operasi tanpa lisensi pasca-2025.

Konsekuensi Melewatkan Tenggat Waktu Lisensi Lithuania 2025

Lithuania memperkuat sikapnya terhadap regulasi cryptocurrency dengan mewajibkan semua operator untuk mendapatkan lisensi pada tahun 2025. Bank Lithuania, di bawah arahan Dalia Juškevičienė, memimpin implementasi strategis ini, berdampak pada sekitar 120 perusahaan aktif dan beberapa dalam peninjauan, memperkuat stabilitas pasar.

Risiko ketidakpatuhan mencakup denda, pemblokiran situs web, dan potensi penjara. Saat Lithuania selaras dengan regulasi MiCA UE, penyedia layanan kripto menghadapi konsekuensi hukum yang ketat, mempengaruhi struktur operasional mereka dan memerlukan strategi komunikasi klien yang menyeluruh untuk memastikan kelangsungan dan integritas hukum.

Reaksi Global yang Diantisipasi dan Konteks Historis

Tahukah Anda? Tenggat waktu Lithuania yang akan datang dapat dilacak langsung kembali ke regulasi MiCA Eropa, menandai pergeseran signifikan dalam menegakkan standar operasional kripto yang terpadu di seluruh UE pada tahun 2025.

Bitcoin (BTC) diperdagangkan pada $88.836,01 dengan kapitalisasi pasar $1,77 triliun, mendominasi 59,47% pasar, menurut CoinMarketCap. Metrik terbaru menunjukkan volume 24 jam sebesar $28,45 miliar, meningkat 23,90%, dengan perubahan harga yang dicatat selama berbagai periode, termasuk kenaikan 1,26% dalam 24 jam.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 04:43 UTC tanggal 26 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap

Analisis oleh riset Coincu menyoroti potensi pergeseran teknologi dan regulasi yang dipicu oleh tenggat waktu tegas Lithuania. Para ahli memperkirakan konsekuensi hukum yang bertahan lama dan adaptasi pasar, menekankan metode persiapan komprehensif bagi entitas kripto yang menavigasi lanskap regulasi ini.

DISCLAIMER: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/news/lithuania-crypto-license-2025-deadline/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

