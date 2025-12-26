BursaDEX+
Pendiri Nano Labs, Jack Kong, menyoroti riwayat harga jangka panjang Bitcoin (BTC), mencatat bahwa titik terendah pasar bearish sering bertepatan dengan periode Natal

CEO Tiongkok Memberikan Kabar Baik untuk Bitcoin! "Saat Ini Mungkin Sedang Membentuk Dasar"

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/12/26 13:26
Pendiri Nano Labs, Jack Kong, menyoroti sejarah harga jangka panjang Bitcoin (BTC), mencatat bahwa titik terendah pasar beruang sering bertepatan dengan periode Natal. Menurut data yang dibagikan Kong, Bitcoin naik dari sekitar 0,25 dolar pada tahun 2010 menjadi 98.200 dolar pada tahun 2024, mengalami peningkatan nilai hampir 400 ribu kali lipat dalam 14 tahun. Kong menyatakan bahwa contoh historis menunjukkan struktur siklis yang menarik […]

Sumber: Bitcoinsistemi.com

