Opsi Kripto Capai Rekor Ekspirasi $28 Miliar saat Bitcoin dan Ethereum Menghadapi Tekanan Q4

Rekor $28 miliar kedaluwarsa opsi: 26 Desember menandai peristiwa penyelesaian opsi kripto terbesar dalam sejarah.

Skew bullish bertahan: Rasio put-call 0,35 menunjukkan trader lebih menyukai call meskipun harga melemah.

Kontrak Maret mendominasi: Opsi Q1 2026 memegang 30% dari open interest dengan call OTM memimpin posisi.

Volatilitas moderat membantu penjual: BTC IV di 40% dan ETH di 60% menciptakan peluang pengumpulan premi.

Pasar derivatif cryptocurrency menyaksikan kedaluwarsa opsi terbesar pada 26 Desember, dengan hampir $28 miliar nilai nosional diselesaikan di seluruh aset digital utama.

Opsi Bitcoin menyumbang $23,6 miliar dari total ini, sementara Ethereum berkontribusi $3,71 miliar. Data penyelesaian mencerminkan pasar yang bergulat dengan empat bulan berturut-turut penurunan harga, meskipun aktivitas perdagangan menunjukkan partisipasi institusional berkelanjutan melalui strategi rollover dan block trade.

Opsi Bitcoin dan Ethereum Menunjukkan Posisi Bullish Meskipun Harga Melemah

Data pasar dari Greeks.live menunjukkan 267.000 kontrak opsi Bitcoin kedaluwarsa dengan rasio put-call 0,35.

Rasio ini menunjukkan permintaan yang lebih kuat untuk opsi call dibandingkan put, menunjukkan trader mempertahankan posisi bullish meskipun harga baru-baru ini melemah. Titik maximum pain diselesaikan di $95.000, jauh di atas level perdagangan saat ini.

Kedaluwarsa Ethereum melibatkan 1,28 juta kontrak dengan rasio put-call 0,45 dan maximum pain di $3.100. Kedua aset diperdagangkan di bawah level psikologis utama, dengan Bitcoin jatuh di bawah $90.000 dan Ethereum menembus di bawah $3.000. Kuartal keempat menandai periode yang sangat menantang untuk pasar kripto.

Data distribusi open interest mengungkapkan bahwa 541.500 kontrak kedaluwarsa pada 26 Desember, dengan call mewakili 66% dari total. Setelah penyelesaian ini, opsi kuartalan Maret 2026 sekarang memegang open interest terbesar, mencakup lebih dari 30% dari total posisi.

Kontrak-kontrak ini terutama terdiri dari opsi call out-of-the-money, menunjukkan trader memposisikan diri untuk potensi pemulihan harga di kuartal pertama.

Level Implied Volatility dan Pola Perdagangan Menandakan Kondisi Pasar

Metrik implied volatility memberikan wawasan tentang ekspektasi pasar saat ini dan penetapan harga risiko. Implied volatility tenor utama Bitcoin rata-rata sekitar 40%, sementara Ethereum berada di 60%.

Kedua pembacaan berada dalam kisaran moderat dibandingkan dengan level historis sepanjang tahun. Berbagai faktor mempengaruhi pembacaan volatilitas ini, termasuk fluktuasi harga yang berkurang dan periode liburan Natal.

Aktivitas block trade meningkat secara signifikan baik dalam volume maupun proporsi menjelang tanggal penyelesaian. Pola ini biasanya mencerminkan permintaan rollover karena peserta institusional memposisikan ulang lindung nilai dan posisi spekulatif mereka.

Aktivitas block trade yang meningkat berlanjut melalui proses penyelesaian, menunjukkan keterlibatan institusional yang berkelanjutan meskipun ada tantangan pasar yang lebih luas.

Lingkungan pasar saat ini tampak menguntungkan bagi penjual opsi berdasarkan kondisi yang berlaku. Level volatilitas moderat dikombinasikan dengan aksi harga yang tenang menciptakan peluang untuk strategi pengumpulan premi.

Namun, sentimen pasar tetap berhati-hati setelah empat penurunan bulanan berturut-turut di kedua cryptocurrency utama. Posisi pasca-penyelesaian menuju opsi kuartalan Maret menunjukkan peserta mengantisipasi potensi stabilisasi pasar di awal 2026.

