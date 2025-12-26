Momentum Membangun untuk World Liberty Financial (WLFI): Apakah Masih Ada Ruang untuk Naik Lebih Tinggi?

World Liberty Financial diperdagangkan pada $0,14 setelah kenaikan 7%.

Volume perdagangan harian WLFI meningkat lebih dari 94%.

Dengan ketakutan yang masih bertahan, pasar cryptocurrency telah menunjukkan sinyal bullish singkat per 26 Desember. Mayoritas aset saat ini menghadapi sinyal yang beragam, termasuk Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH). Sementara itu, World Liberty Financial (WLFI) telah mencatat kenaikan nilai sebesar 7,56% dalam 24 jam terakhir.

WLFI diperdagangkan pada kisaran bawah $0,1335 di jam-jam awal, dan gelombang bullish telah memicu harga untuk naik hingga tertinggi $0,1447. Yang perlu dicatat, jika tren naik aktif tetap bertahan, ini dapat mengundang keuntungan tambahan, dan juga akan berusaha melepaskan diri dari cengkeraman bearish yang lebih luas.

Data CoinMarketCap mengungkapkan bahwa pada saat penulisan, World Liberty Financial diperdagangkan dalam zona $0,1436, dengan kapitalisasi pasarnya menyentuh $3,81 miliar. Selain itu, volume perdagangan harian aset tersebut meledak lebih dari 94,34%, mencapai angka $105,2 juta.

Bisakah World Liberty Financial Mempertahankan Lintasan Naiknya?

Analisis teknikal World Liberty Financial melaporkan bahwa garis Moving Average Convergence Divergence (MACD) berada di atas garis sinyal, menunjukkan momentum bullish. Tekanan beli semakin menguat, dan tren mungkin terus naik.

Selain itu, indikator Chaikin Money Flow (CMF) WLFI pada 0,20 menunjukkan tekanan beli yang kuat di pasar. Uang mengalir ke dalam aset, menunjukkan akumulasi. Juga, kekuatannya relatif tinggi, menunjukkan momentum bullish yang sehat.

Dengan pola perdagangan terkini World Liberty Financial, harga mungkin menguji resistensi krusial di $0,1460. Tekanan lebih lanjut di sisi atas dapat memicu golden cross terjadi, dan membawa harga aset di atas $0,1485. Sebaliknya, pergeseran bearish dapat mendorong harga World Liberty Financial turun ke support $0,1411. Koreksi penurunan lebih lanjut mungkin memperkuat bears dan memulai death cross muncul, dan mendorong harga di bawah $0,1375.

Lebih lanjut, sentimen pasar WLFI adalah bullish, mendekati wilayah overbought, dengan nilai Relative Strength Index (RSI) harian di 69,67. Momentum pembelian kuat, dan masih ada potensi kenaikan, tetapi risiko pullback jangka pendek semakin meningkat. Pembacaan Bull Bear Power (BBP) World Liberty Financial sebesar 0,0100 menunjukkan dominasi bullish yang sedikit. Karena besarannya sederhana, momentum bullish lemah tetapi tidak terlalu kuat.

