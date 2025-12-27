Lighter Memimpin dalam Trading

Poin Utama: Volume Perp DEX mainstream tetap rendah sementara Lighter memimpin.

EdgeX melampaui Hyperliquid dalam volume perdagangan.

Likuiditas on-chain tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan.

BlockBeats News melaporkan volume perdagangan yang lesu pada Perp DEX mainstream saat EdgeX melampaui Hyperliquid, meraih posisi kedua dalam peringkat volume 24 jam pada 26 Desember.

Volume perdagangan yang terus rendah menunjukkan tantangan dalam pemulihan likuiditas on-chain, menunjukkan implikasi yang lebih luas untuk aktivitas berbasis protokol daripada likuiditas yang berkelanjutan di seluruh bursa terdesentralisasi.

Lighter Mendominasi dengan Volume 24 Jam $47,5 Miliar

EdgeX melampaui Hyperliquid dalam volume perdagangan Perp DEX, mendarat di posisi kedua dengan $27,7 miliar dalam 24 jam terakhir. EdgeX, yang didukung oleh Amber Group, menyediakan keahlian market-making. Lighter memimpin dengan volume perdagangan yang mengesankan sebesar $47,5 miliar. Kedua platform mencontohkan pergerakan besar meskipun aktivitas secara keseluruhan lesu.

Likuiditas on-chain tetap tidak membaik pasca-penurunan, memberikan implikasi negatif terhadap stabilitas pasar. Seorang anggota komunitas dengan tepat menyimpulkan, "Tantangan volume yang berkepanjangan mendorong diskusi tentang insentif likuiditas — kekhawatiran kritis yang muncul di tengah persaingan platform yang meningkat di mana struktur biaya secara khusus menguntungkan pemain ritel besar."

Reaksi komunitas berfokus pada strategi volume berbasis insentif. Tidak adanya pernyataan regulasi atau reaksi dari tokoh-tokoh industri kunci menekankan dampak spesifik protokol daripada pergeseran pasar yang luas. Lonjakan volume yang disorot oleh EdgeX mencerminkan upaya rebound strategis saat platform menghitung keuntungan perdagangan.

Bitcoin dan Dinamika Pasar di Tengah Penurunan Volume DEX

Tahukah Anda? Lighter, yang diluncurkan pada Oktober 2025, dengan cepat mengumpulkan volume perdagangan harian $70-80 miliar dalam beberapa minggu, menunjukkan strategi pertumbuhan agresif dan dampak kompetitif.

Bitcoin saat ini dihargai pada $87.550,26 dengan kapitalisasi pasar sekitar 1,75 triliun dan dominasi pasar 59,22%. Volume perdagangan 24 jam berada di $43,29 miliar, mencerminkan peningkatan 134,16%, menurut data CoinMarketCap. Bitcoin telah mengalami penurunan harga 0,21% selama 24 jam terakhir.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 20:36 UTC pada 26 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap

Menurut tim riset Coincu, volume yang terus rendah dapat mengindikasikan tren menuju likuiditas yang kurang tahan lama pada platform Perp DEX. Tren historis menunjukkan pertumbuhan protokol yang konsisten dan lanskap kompetitif yang terus berkembang. Analis pasar mengantisipasi penyesuaian strategis untuk mengatasi fluktuasi likuiditas, memanfaatkan teknologi untuk menarik dan mempertahankan keterlibatan pengguna.