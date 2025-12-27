BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Pasar Bitcoin baru-baru ini menarik perhatian karena pergerakan harga yang volatile dan indikator teknikal yang signifikan. Dengan harga Bitcoin sekitar $88.690 perPasar Bitcoin baru-baru ini menarik perhatian karena pergerakan harga yang volatile dan indikator teknikal yang signifikan. Dengan harga Bitcoin sekitar $88.690 per

Pasar Bitcoin Terancam dengan Indikator Teknis yang Mengkhawatirkan

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/12/27 04:58
Edge
EDGE$0.13625+4.38%
Bitcoin
BTC$96,881.95+1.92%
Pasar Bitcoin baru-baru ini menarik perhatian karena pergerakan harganya yang volatil dan indikator teknikal yang signifikan. Dengan harga Bitcoin sekitar $88.690 menurut grafik mingguan BTC/USDT, Bitcoin telah menjadi titik fokus utama, terutama bagi mereka yang secara cermat mengikuti analisis teknikal.
Lanjutkan Membaca:Pasar Bitcoin dalam Posisi Kritis dengan Indikator Teknikal yang Mengkhawatirkan
Peluang Pasar
Logo Edge
Harga Edge(EDGE)
$0.13625
$0.13625$0.13625
+3.85%
USD
Grafik Harga Live Edge (EDGE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20
Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump menghentikan rencana pemecatan Powell saat Fed menghadapi investigasi kriminal di tengah kekhawatiran inflasi.
Bagikan
bitcoininfonews2026/01/15 19:21