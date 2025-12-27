Dana Pensiun New Jersey Perluas Kepemilikan MicroStrategy untuk Meningkatkan Eksposur Bitcoin

New Jersey telah mengambil langkah berani menuju eksposur Bitcoin ($BTC) dengan langkah terbarunya mengembangkan dana pensiun senilai $9,5 miliar dengan memperluas kepemilikan MicroStrategy ($MSTR) menjadi $16 juta. CryptosRus, sebuah platform analitik dan kesadaran kripto dan Bitcoin, telah mengungkapkan berita strategis ini melalui akun X resminya, menyoroti meningkatnya minat New Jersey terhadap Bitcoin ($BTC) dan lanskap kripto. Statistik terbaru menunjukkan bahwa MicroStrategy dana pensiun tersebut kini bernilai sekitar $16 juta yang tampaknya memperkuat eksposur tidak langsungnya terhadap Bitcoin karena MicroStrategy dikenal sebagai pemegang korporat terbesar $BTC.

Institusi Memperoleh Eksposur Bitcoin ($BTC) Melalui Investasi MicroStrategy

MicroStrategy ($MSTR) memiliki nama di sektor keuangan karena strategi Bitcoin massifnya yang memegang volume besar cadangan $BTC di neraca keuangannya. Dengan memperluas kepemilikannya di perusahaan tersebut, dana pensiun New Jersey secara tidak langsung memperoleh eksposur yang lebih besar terhadap Bitcoin tanpa membeli mata uang kripto secara langsung. Pendekatan ini kini menarik perhatian investor institusional untuk berpartisipasi dalam perlombaan Bitcoin sambil tetap berada dalam strategi investasi keuangan tradisional (TradFi).

Langkah berani New Jersey baru-baru ini mencerminkan tren yang lebih luas yang terjadi di pasar keuangan global. Bitcoin ($BTC) dan aset digital lainnya semakin bergeser dari investasi dasar menjadi diskusi keuangan utama. Jelas terlihat bagaimana pemerintah, bank, dan institusi publik kini dengan hati-hati melangkah ke ruang kripto. Tren yang meningkat ini didorong oleh kejelasan yang semakin baik seputar regulasi dan meningkatnya kepercayaan terhadap mata uang kripto sebagai penyimpan nilai jangka panjang.

Ekspansi Kepemilikan MicroStrategy oleh Dana Pensiun New Jersey Menandakan Pergeseran Bitcoin ($BTC) Institusional yang Berkembang

Keputusan terbaru New Jersey sangat signifikan karena dana pensiun publik secara tradisional bersifat konservatif, dan memprioritaskan stabilitas dan pengembalian jangka panjang. Peningkatan alokasi yang terkait dengan eksposur Bitcoin ($BTC) menunjukkan perubahan persepsi terhadap mata uang kripto di antara pengambil keputusan institusional.

Inisiatif ini juga menyoroti bagaimana eksposur tidak langsung bekerja, seperti perusahaan yang diperdagangkan secara publik dengan kepemilikan Bitcoin yang besar, menjadi titik masuk yang lebih disukai bagi institusi. Daripada memegang Bitcoin secara langsung, dana dapat memperoleh eksposur melalui ekuitas dengan kekhawatiran operasional dan kustodian yang lebih sedikit.

Dengan percepatan adopsi kripto, para ahli keuangan melihat langkah seperti ini sebagai sinyal awal dari pergeseran institusional yang lebih dalam. Dengan negara bagian, bank, negara, dan pemain keuangan utama yang secara bertahap memasuki ruang kripto, peran Bitcoin di pasar keuangan global terus menguat melampaui reputasi awalnya sebagai aset spekulatif.

Sumber: https://blockchainreporter.net/new-jersey-pension-fund-expands-microstrategy-stake-to-boost-bitcoin-exposure/