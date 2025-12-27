BursaDEX+
ETF Ethereum menguras dengan cepat! Apakah penurunan ke $2.500 lebih dekat dari yang diperkirakan para trader?

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/27 09:02
Sementara banyak investor berharap untuk "Santa Claus Rally," ETF Ethereum justru mengalami hal sebaliknya di bulan Desember ini.

Sejak 11 Desember, mereka terjebak dalam siklus arus keluar yang stabil, kehilangan $853,9 juta dalam dua minggu menurut Farside Investors. Hanya pada 22 Desember ETF ETH mencatat arus masuk positif sebesar $84,6 juta.

Di sini, kejutan terbesar adalah ETHA milik BlackRock karena secara tak terduga memimpin arus keluar – Sebuah tanda bahwa bahkan pemain institusional terkuat pun mundur saat liburan mendekat.

Aksi harga Ethereum

Meskipun harga Ethereum [ETH] dan Bitcoin [BTC] naik sedikit selama 24 jam terakhir, institusi tampaknya sedang mengurangi risiko atau mengunci kerugian pajak sebelum tahun berakhir.

Ethereum diperdagangkan sekitar $2.964 pada saat berita ini ditulis, tetapi tekanan dari arus keluar ETF yang besar mungkin membuat para trader gugup.

Level kunci yang perlu diperhatikan adalah $2.500.

Jika arus keluar terus berlanjut dengan kecepatan yang sama, level support penting ini bisa diuji.

Menariknya, meskipun ada arus keluar, ETH tetap bertahan di $2.900 pada grafik harga – Sebuah tanda bahwa trader ritel atau pembeli on-chain besar mungkin menyerap penjualan dari ETF.

Apakah Bitcoin pengecualian?

Di sisi lain, ETF Bitcoin juga menghadapi bulan yang sulit, bahkan dalam skala yang lebih besar daripada Ethereum.

Sejak 11 Desember, mereka telah mencatat $1,538 miliar dalam arus keluar, menunjukkan penarikan yang jelas dan berkelanjutan dari investor institusional.

Hanya dua hari yang mematahkan tren ini.

12 Desember mencatat arus masuk sederhana sebesar $49,1 juta. 17 Desember juga mencatat arus masuk lebih dari $457,3 juta.

Namun, terlepas dari momen kekuatan singkat ini, gambaran keseluruhan menunjukkan bahwa pemain besar terus menarik modal sepanjang Desember.

Faktanya, berkat aksi jual ini dan berbagai faktor lainnya, Bitcoin turun dan diperdagangkan di $88.514,79 pada saat berita ini ditulis. .

Pandangan teknis

Meskipun kenaikan harga mereka tidak signifikan, Relative Strength Index (RSI) untuk BTC dan ETH masih di bawah 50 pada saat berita ini ditulis. 

Ini menunjukkan bahwa momentum bearish masih kuat dalam jangka pendek.

Namun, kedua RSI yang bergerak naik bisa menjadi tanda awal dari divergensi bullish. Sederhananya, potensi pembalikan tren mungkin akan datang. 

Sumber: Santiment

Apa yang bisa diharapkan di 2026?

Saat kita mendekati 2026, Bitcoin dan Ethereum masing-masing mengikuti jalur yang berbeda. 

Sebaliknya, Ripple [XRP] menonjol sebagai pemain paling konsisten di ruang ETF, mencatat arus masuk harian dan mendorong aset bersih di atas $1,16 miliar.

Skala permintaan yang stabil ini adalah bukti kepercayaan institusional yang kuat terhadap posisi regulasi XRP dan prospek jangka panjang. Saat ini, baik ETH maupun BTC tampaknya tidak dapat mencapai tingkat kepercayaan tersebut. 

Kesimpulan Akhir

  • Kemampuan ETH untuk bertahan di atas $2.900, meskipun ada arus keluar $853 juta, menunjukkan absorpsi yang kuat dari ritel atau whale on-chain.
  • Eksodus ETF Bitcoin sebesar $1,5 miliar bahkan lebih mengkhawatirkan – Sebuah tanda bahwa tekanan institusional mungkin terjadi di seluruh industri.
Selanjutnya: Peluang breakout Chainlink – Apa selanjutnya setelah wallet besar menyerap pasokan?

Sumber: https://ambcrypto.com/ethereum-etfs-are-emptying-fast-is-a-drop-to-2500-closer-than-traders-think/

