Paus Ethereum 'pension-usdt.eth' Membuka Posisi Short 20.000 ETH dengan Leverage 3x: Entry $2.921, Likuidasi $4.832

Menurut pemantauan LookIntoChain , paus ETH pension-usdt.eth melakukan langkah long-to-short pagi ini, melakukan short 20.000 ETH dengan leverage 3x . Harga masuk adalah $2.921 , dan ambang batas likuidasi berada di $4.832 . Data menunjukkan alamat ini biasanya terlibat dalam swing trading jangka pendek dengan leverage sederhana, mempertahankan eksposur penuh di BTC dan ETH dan rata-rata sekitar 20 jam per siklus. Selama 30 hari terakhir, aktivitas ini menghasilkan keuntungan diperkirakan sebesar $13,87 juta . Trader harus mempertimbangkan aspek risiko-imbalan dalam strategi leverage tinggi seiring dinamika likuiditas berkembang. Perkembangan ini menyoroti tekanan yang sedang berlangsung yang didorong oleh paus di pasar ETH dan akan memerlukan verifikasi real-time seiring kondisi berubah.

