Paus Ethereum 'pension-usdt.eth' Membuka Posisi Short 20.000 ETH dengan Leverage 3x: Entry $2.921, Likuidasi $4.832

Menurut pemantauan LookIntoChain, paus ETH pension-usdt.eth melakukan langkah long-to-short pagi ini, melakukan short 20.000 ETH dengan leverage 3x. Harga masuk adalah $2.921, dan ambang batas likuidasi berada di $4.832. Data menunjukkan alamat ini biasanya terlibat dalam swing trading jangka pendek dengan leverage sederhana, mempertahankan eksposur penuh di BTC dan ETH dan rata-rata sekitar 20 jam per siklus. Selama 30 hari terakhir, aktivitas ini menghasilkan keuntungan diperkirakan sebesar $13,87 juta. Trader harus mempertimbangkan aspek risiko-imbalan dalam strategi leverage tinggi seiring dinamika likuiditas berkembang. Perkembangan ini menyoroti tekanan yang sedang berlangsung yang didorong oleh paus di pasar ETH dan akan memerlukan verifikasi real-time seiring kondisi berubah.
Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/ethereum-whale-pension-usdt-eth-shorts-20000-eth-with-3x-leverage-entry-2921-liquidation-4832