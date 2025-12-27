BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Ethereum Whale 'pension-usdt.eth' Melakukan Short 20.000 ETH dengan Leverage 3x: Entry $2.921, Likuidasi $4.832 muncul di BitcoinEthereumNews.com. MenurutPostingan Ethereum Whale 'pension-usdt.eth' Melakukan Short 20.000 ETH dengan Leverage 3x: Entry $2.921, Likuidasi $4.832 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Menurut

Paus Ethereum 'pension-usdt.eth' Membuka Posisi Short 20.000 ETH dengan Leverage 3x: Entry $2.921, Likuidasi $4.832

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/27 10:24
Ethereum
ETH$3,373.39+2.23%
4
4$0.02632+7.03%
Belong
LONG$0.003534+1.00%
Movement
MOVE$0.04036+6.12%
Bitcoin
BTC$96,879.31+1.92%

Menurut pemantauan LookIntoChain, paus ETH pension-usdt.eth melakukan langkah long-to-short pagi ini, melakukan short 20.000 ETH dengan leverage 3x. Harga masuk adalah $2.921, dan ambang batas likuidasi berada di $4.832. Data menunjukkan alamat ini biasanya terlibat dalam swing trading jangka pendek dengan leverage sederhana, mempertahankan eksposur penuh di BTC dan ETH dan rata-rata sekitar 20 jam per siklus. Selama 30 hari terakhir, aktivitas ini menghasilkan keuntungan diperkirakan sebesar $13,87 juta. Trader harus mempertimbangkan aspek risiko-imbalan dalam strategi leverage tinggi seiring dinamika likuiditas berkembang. Perkembangan ini menyoroti tekanan yang sedang berlangsung yang didorong oleh paus di pasar ETH dan akan memerlukan verifikasi real-time seiring kondisi berubah.

Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/ethereum-whale-pension-usdt-eth-shorts-20000-eth-with-3x-leverage-entry-2921-liquidation-4832

Peluang Pasar
Logo Ethereum
Harga Ethereum(ETH)
$3,373.39
$3,373.39$3,373.39
+0.82%
USD
Grafik Harga Live Ethereum (ETH)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20
Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump menghentikan rencana pemecatan Powell saat Fed menghadapi investigasi kriminal di tengah kekhawatiran inflasi.
Bagikan
bitcoininfonews2026/01/15 19:21