Mengapa Kehancuran MicroStrategy Bisa Menjadi Black Swan Berikutnya untuk Kripto di 2026

Strategy (sebelumnya MicroStrategy) adalah pemegang Bitcoin korporat terbesar, memiliki 671.268 BTC, yang mewakili lebih dari 3,2% dari semua Bitcoin yang beredar. Itu membuat perusahaan ini menjadi batu kunci berisiko tinggi dalam ekosistem Bitcoin.

Jika perusahaan ini runtuh, dampaknya bisa lebih besar dari keruntuhan FTX 2022. Berikut alasan mengapa ancaman itu nyata, apa yang bisa memicunya, dan seberapa buruk dampaknya.

MicroStrategy Adalah Taruhan Bitcoin Berleverase

Seluruh identitas MicroStrategy kini terikat pada Bitcoin. Perusahaan ini menghabiskan lebih dari $50 miliar untuk membeli BTC, sebagian besar menggunakan utang dan penjualan saham. Bisnis perangkat lunaknya hanya menghasilkan $460 juta per tahun, yang merupakan sebagian kecil dari eksposurnya.

Per Desember 2025, sahamnya diperdagangkan jauh di bawah nilai kepemilikan Bitcoin-nya. Nilai pasarnya sekitar $45 miliar, tetapi BTC-nya bernilai sekitar $59–60 miliar.

Harga Saham MicroStrategy Selama Paruh Kedua 2025. Sumber: Google Finance

Investor mendiskon asetnya karena kekhawatiran tentang dilusi, utang, dan keberlanjutan.

Basis biaya rata-rata BTC-nya sekitar $74.972, dan sebagian besar pembelian terbarunya berada di dekat puncak Bitcoin pada Q4 2025.

Lebih dari 95% valuasinya bergantung pada harga Bitcoin.

Jika BTC turun tajam, perusahaan bisa terjebak — memegang miliaran utang dan ekuitas preferen tanpa jalan keluar.

Misalnya, Bitcoin turun 20% sejak 10 Oktober, tetapi kerugian MSTR lebih dari dua kali lipat dalam periode yang sama.

Apa yang Membuat Ini Risiko Black Swan?

Perbandingan Kinerja Saham MSTR dengan NASDAQ-100 dan S&P 500 pada 2025. Sumber: Saylor Tracker

MicroStrategy menggunakan taktik agresif untuk mendanai pembelian Bitcoin. Perusahaan ini menjual saham biasa dan menerbitkan jenis saham preferen baru.

Perusahaan ini sekarang berutang lebih dari $8,2 miliar dalam utang konversi dan memiliki lebih dari $7,5 miliar dalam saham preferen. Instrumen keuangan ini memerlukan arus kas keluar yang besar: $779 juta per tahun dalam bunga dan dividen.

Pada level saat ini, jika Bitcoin jatuh di bawah $13.000, MicroStrategy bisa menjadi pailit. Itu tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat, tetapi sejarah BTC menunjukkan bahwa penurunan 70–80% adalah hal yang umum.

Kejatuhan besar, terutama jika dipasangkan dengan krisis likuiditas atau volatilitas yang didorong ETF, bisa mendorong perusahaan ke dalam kesulitan.

Total Utang Strategy per Q3 2025. Sumber: Companies Market Cap

Tidak seperti FTX, MicroStrategy bukan bursa. Tetapi efek dari kegagalannya bisa lebih dalam. Perusahaan ini memiliki lebih banyak Bitcoin daripada entitas mana pun kecuali beberapa ETF dan pemerintah.

Likuidasi paksa atau kepanikan atas keruntuhan MicroStrategy bisa mendorong harga BTC turun tajam — menciptakan loop umpan balik di seluruh pasar kripto.

MicroStrategy telah berjanji untuk tidak menjual BTC-nya, tetapi itu tergantung pada kemampuannya untuk mengumpulkan uang tunai.

Pada akhir 2025, perusahaan ini memegang $2,2 miliar dalam cadangan. Ini cukup untuk menutupi dua tahun pembayaran. Tetapi penyangga itu bisa lenyap jika BTC turun dan pasar modal ditutup.

Seberapa Mungkin Keruntuhan untuk Strategy Michael Saylor?

Probabilitas tidak biner. Tetapi risikonya meningkat.

Posisi MicroStrategy saat ini rapuh. Sahamnya telah turun 50% tahun ini. mNAV-nya di bawah 0,8×. Investor institusional beralih ke ETF Bitcoin, yang lebih murah dan kurang kompleks.

Dana indeks mungkin melepas MSTR karena strukturnya, memicu miliaran arus keluar pasif.

mNAV MicroStrategy. Sumber: Saylor Tracker

Jika Bitcoin jatuh di bawah $50.000 dan tetap di sana, kapitalisasi pasar perusahaan bisa jatuh di bawah beban utangnya. Pada titik itu, kemampuannya untuk mengumpulkan modal bisa mengering — memaksa keputusan yang menyakitkan, termasuk penjualan aset atau restrukturisasi.

Peluang keruntuhan total pada 2026 rendah, tetapi tidak mustahil. Perkiraan kasar mungkin menempatkan probabilitasnya antara 10–20%, berdasarkan risiko neraca saat ini, perilaku pasar, dan volatilitas Bitcoin.

Tetapi jika itu terjadi, kerusakannya bisa melebihi keruntuhan FTX. FTX adalah bursa terpusat. MicroStrategy adalah pemegang kunci pasokan Bitcoin.

Jika kepemilikannya membanjiri pasar, harga dan kepercayaan Bitcoin bisa terpukul keras. Ini berpotensi memicu penjualan yang lebih luas di seluruh kripto.