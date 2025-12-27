Ethereum – Beberapa alasan mengapa $2.796 adalah level penentu bagi ETH

Meskipun pasar beralih ke risk-on, masih belum ada aliran rotasi yang jelas.

Secara historis, kondisi ini membuat modal tetap berat pada Bitcoin [BTC], membatasi kelanjutan ke aset alternatif. Meskipun siklus ini tidak terlihat jauh berbeda di permukaan, metrik kunci mungkin mengisyaratkan sebaliknya saat ini.

Pada grafik harian, dominasi Ethereum [ETH] telah bertahan dengan baik. Setelah penurunan akhir November ke 11,5%, empat puncak yang lebih rendah mempersiapkan pantulan kembali menuju 13%, sejalan dengan ETH yang bergerak menyamping dalam area $3k-$3,5k.

Sumber: CryptoQuant

Singkatnya, konsolidasi ETH di sekitar support mungkin bukan kebetulan.

Sebaliknya, seperti yang diungkapkan grafik di atas, paus Ethereum telah mempertahankan basis biaya mereka sebesar $2.796, yang mewakili harga terealisasi untuk pemegang jangka panjang (LTH) dengan harga memantul dari level tersebut tiga kali.

Bersama dengan struktur serupa dalam dominasi Ethereum, jelas bahwa pergerakan ETH di sekitar $3k telah didukung oleh paus. Pertanyaan sebenarnya sekarang adalah apakah ROI ETH benar-benar mendukung posisi ini atau mulai meningkatkan risiko kapitulasi.

Paus Ethereum mempertahankan garis tanpa angin makro

Tanpa katalis makro, bulls mungkin mengandalkan keyakinan.

Yang patut dicatat, paus Ethereum mengilustrasikan ini dengan sempurna. Sejak 21 November, mereka telah mengakumulasi 4,8 juta ETH, setara dengan 4% dari pasokan beredar sambil mendorong kepemilikan mereka dari 22,4 juta menjadi 27,2 juta.

Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa dominasi Ethereum dan harga terealisasi paus sejalan dengan periode ini, mendukung dukungan paus ETH. Akibatnya, basis biaya $2.796 mereka sekarang menjadi level kunci yang perlu diperhatikan.

Sumber: CryptoQuant

Pada harga saat pers, paus ini duduk dengan keuntungan sekitar $4,8 miliar.

Secara alami, metrik kunci yang perlu diperhatikan sekarang adalah Estimated leverage ratio (ELR) Ethereum, yang mencapai tertinggi enam bulan sebesar 2,964. Sederhananya, untuk setiap $1 ETH yang dipegang tanpa leverage, ada sekitar $2,96 eksposur pinjaman.

Oleh karena itu, dengan leverage yang terus meningkat, tanpa katalis makro, aliran rotasi yang lemah, dan volatilitas yang masih tinggi, risiko paus menarik diri tetap tinggi. Ini membuat Ethereum rentan terhadap kaskade likuidasi lainnya.

Pemikiran Akhir

Paus Ethereum mempertahankan basis biaya $2.796 mereka, bertahan kuat melalui harga sideways dan duduk dengan keuntungan yang belum direalisasi sekitar $4,8 miliar.

Leverage yang meningkat (ELR di 2,964), dikombinasikan dengan aliran rotasi yang lemah, membuat ETH berisiko mengalami kaskade de-leveraging.