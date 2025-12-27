Maji sedikit meningkatkan posisi long-nya di ETH dan HYPE dalam 24 jam.

BursaDEX+
Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/12/27 16:17
PANews melaporkan pada 27 Desember bahwa, menurut pemantauan Hyperinsight, Maji sedikit menambah posisi long-nya di ETH dan HYPE dalam 24 jam terakhir, memegang total $24,268 juta dalam posisi long: termasuk posisi long ETH dengan leverage 25 kali, memegang 8.200 ETH; dan posisi long HYPE dengan leverage 10 kali, memegang 8.888,88 HYPE.

