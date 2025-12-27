Perusahaan Perbendaharaan Ethereum Terbesar Bitmine Memasuki Staking, Depositkan 74.880 ETH

Bitmine Immersion, perusahaan perbendaharaan Ethereum terbesar, kini meninjau kembali pendekatannya, melakukan langkah staking ETH pertamanya. Dalam upaya menghasilkan imbal hasil yang signifikan dari kepemilikan Ether yang masif, perusahaan dilaporkan telah mendepositkan 74.880 ETH ke dalam sistem Ethereum Proof-of-Stake (PoS).

Yang signifikan, langkah strategis ini muncul setelah laporan terbaru yang mengungkapkan kerugian yang belum direalisasikan dalam kepemilikan Ethereum Bitmine. Dengan mengadopsi staking ETH, Bitmine menegaskan kembali kepercayaannya pada potensi jangka panjang altcoin tersebut, sambil menyoroti pentingnya diversifikasi pendapatan.

Mengungkap Strategi Staking Ethereum Bitmine

Menurut temuan terbaru dari EmberCN, Bitmine telah mengalihkan fokusnya ke staking Ether untuk menghasilkan pendapatan dari kepemilikan 4 juta ETH-nya. Perusahaan telah memindahkan 74.880 ETH, senilai $219 juta, ke sistem Ethereum PoS, menandai inisiatif staking pertamanya.

Pendekatan terdiversifikasi perusahaan perbendaharaan Ethereum terbesar terhadap cryptocurrency menunjukkan minatnya pada ETH dalam basis jangka panjang. Dengan APY sekitar 3,2%, Bitmine bisa mendapatkan sekitar 126.800 ETH yang luar biasa dalam bunga setiap tahun. Pada harga saat ini $2,9 ribu per ETH, staking tersebut bisa menghasilkan $371 juta dalam ETH setiap tahunnya.

Selain itu, staking ETH Bitmine juga dapat berkontribusi signifikan terhadap keamanan dan stabilitas jaringan Ethereum. Ini juga sejalan dengan tujuan perusahaan untuk mengakumulasi 5% dari pasokan beredar altcoin tersebut.



Sebelumnya, pada bulan November, Bitmine mengungkapkan rencana staking ETH, karena perusahaan melihat dirinya berada di bawah tekanan di tengah kerugian yang belum direalisasikan hampir $4 miliar. Perusahaan mengumumkan peluncuran Made in America Validator Network (MAVAN) untuk mendukung inisiatif staking-nya. CEO Tom Lee menyatakan,

Meskipun langkah ini, harga saham Bitmine (BMNR) telah turun menjadi $28,10, turun 0,74% dalam sehari. Selama sebulan terakhir, saham telah jatuh sebesar 10% yang lebih mencolok, dengan saham turun sedikit sebesar 0,42% dalam lima hari terakhir.

Staking Ethereum Berani untuk Mengimbangi Kerugian

Yang perlu dicatat, staking ETH Bitmine dapat dilihat sebagai langkah strategis untuk melawan kerugian yang belum direalisasikan dalam kepemilikan Ethereum-nya karena harga token berada di bawah kisaran kritis $3 ribu. Sementara Bitmine terus mengakuisisi ETH meskipun tren bearish-nya, perusahaan dilaporkan telah mengalami kerugian yang belum direalisasikan $3,5 miliar-$4,2 miliar dalam kepemilikan 4,06 juta Ether-nya, senilai $11,9 miliar.

Sementara perusahaan perbendaharaan Ethereum besar lainnya seperti SharpLink dan ETHZilla terpaksa membuang kepemilikan mereka, Bitmine mengakumulasi lebih banyak token. Baru-baru ini, sebagaimana dilaporkan CoinGape, Bitmine membeli ETH senilai $199,4 juta yang sangat besar dalam rentang satu hari.

Ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap strategi akumulasi Ether-nya. Karena platform mendekati target 5%-nya, sekarang memegang 3,4% dari total pasokan ETH, CEO Tom Lee melihatnya sebagai "pencapaian luar biasa."