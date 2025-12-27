Bitcoin Berjuang Sementara Emas dan Perak Mencapai Rekor Tertinggi

Bitcoin ($BTC) dilaporkan ditutup minggu ini di hampir $87.200, menunjukkan ketertinggalan di balik reli akhir tahun yang kuat pada logam mulia (emas, perak) dan ekuitas AS. Meskipun mencapai titik tertinggi sepanjang masa $126.000 pada bulan Oktober lalu, tingkat harga Bitcoin ($BTC) saat ini lebih rendah dari tempat awalnya di tahun 2025.

Menurut WhalePanda, seorang yang mengaku sebagai Bitcoin original yang memulai perjalanannya dengan angkatan 2013, Bitcoin ($BTC) berada dalam posisi yang sangat rentan dibandingkan dengan emas dan perak. Selain itu, kelemahan apa pun di pasar mana pun dilaporkan dapat memicu penurunan Bitcoin yang besar.

Bitcoin Tertinggal di Balik Reli Akhir Tahun Emas 70% dan Perak 160%

Saat ini, Bitcoin ($BTC) jauh di bawah pertumbuhan emas dan perak, karena para trader sedang menjajaki lindung nilai konvensional. Secara khusus, pada hari Jumat, emas melonjak melampaui $4.580 per troy ounce, sementara perak telah melampaui $75. Dalam hal ini, perak menyaksikan lonjakan lebih dari 160% dan emas melonjak 70% sepanjang tahun.

Di sisi lain, ekosistem blockchain menyajikan skenario yang berlawanan, dengan cryptocurrency teratas seperti Bitcoin ($BTC) mencatat penurunan yang cukup besar. Khususnya, harga saat ini dari aset kripto unggulan adalah $87.400,72. Harga ini menunjukkan penurunan 1,6% selama 24 jam terakhir.

Sentimen Investor Beralih ke Logam Mulia di Tengah Transisi ke Tahun Baru

Selain itu, harga Bitcoin telah merosot 1,06% selama tujuh hari terakhir. Selain ini, kinerja bulanan Bitcoin ($BTC) berada di 4,23%. Selain itu, kapitalisasi pasarnya menampilkan penurunan 1,56% dengan nilai $1,74T. Belajar dari pandangan pasar ini, para investor beralih ke emas dan perak.

Menurut WhalePanda, pasar menyaksikan divergensi yang nyata antara Bitcoin ($BTC) dan logam mulia saat tahun 2025 mendekati akhirnya. Ini menunjukkan bahwa para pelaku pasar dengan hati-hati mempelajari pasar yang lebih luas dan menghindari aset berisiko tinggi. Namun, apakah Bitcoin akan tetap tenang atau memasuki reli bullish saat memasuki tahun baru masih harus dilihat.

