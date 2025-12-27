Hanya 65% BTC yang Untung: Analis Memperingatkan Risiko Penurunan

Harga Bitcoin telah berfluktuasi selama beberapa hari di sekitar $87.500, tetapi menurut data on chain terbaru, pasar masih jauh dari sehat. Sekitar 65% dari total pasokan BTC saat ini berada dalam keuntungan, yang sangat rendah untuk pasar bullish. Pada saat yang sama, menurut analis, kami berada dalam zona distribusi yang jelas...

Berita Hanya 65% BTC dalam keuntungan: analis memperingatkan penurunan pertama kali muncul di Blockchain Stories.