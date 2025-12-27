Hanya 65% BTC yang Untung: Analis Memperingatkan Risiko Penurunan

Harga Bitcoin telah berfluktuasi selama beberapa hari di sekitar $87.500, tetapi menurut data on chain terbaru, pasar masih jauh dari sehat. Sekitar 65% dari total pasokan BTC saat ini berada dalam keuntungan, yang sangat rendah untuk pasar bullish. Pada saat yang sama, menurut analis, kami berada dalam zona distribusi yang jelas...
Berita Hanya 65% BTC dalam keuntungan: analis memperingatkan penurunan pertama kali muncul di Blockchain Stories.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.