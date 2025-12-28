BursaDEX+
Lighter Mengakhiri Distribusi Poin Season 2 di Solana DEX

Poin Utama: Menyelesaikan distribusi poin Season 2;

Lighter Mengakhiri Distribusi Poin Season 2 di Solana DEX

2025/12/28 05:54
2025/12/28 05:54
Poin Utama:
  • Distribusi poin Season 2 selesai; pengumuman "S3e" mengisyaratkan TGE.
  • Spekulasi meningkat tentang acara Season 3 yang akan datang.
  • Langkah anti-sybil diperkuat untuk menjaga keadilan.

Pada 27 Desember 2025, Lighter, bursa futures perpetual terdesentralisasi di Solana, mengumumkan penyelesaian distribusi poin Season 2 melalui Discord, menjawab kekhawatiran spekulatif komunitas.

Komunitas berspekulasi tentang acara poin Season 3 yang terkait dengan TGE yang diantisipasi Lighter, yang berdampak pada distribusi dan perdagangan token LIT Lighter.

Lighter DEX Mengakhiri Season 2, Memperketat Langkah Sybil

Pimpinan Lighter mengonfirmasi penyelesaian distribusi poin Season 2, menghilangkan aktivitas sybil, self-trading, dan wash-trading. Vladimir Novakovski, CEO proyek tersebut, menegaskan penghapusan praktik-praktik ini untuk mendorong perdagangan yang adil. Komunitas disarankan untuk menghindari airdrop atau tautan klaim apa pun, karena saat ini tidak aktif. Istilah "S3e" yang disebutkan dalam komunikasi menunjukkan kemungkinan acara Season 3, yang berpotensi bertepatan dengan TGE yang diantisipasi. Acara ini diharapkan memanfaatkan 25% dari pasokan token untuk distribusi langsung ke dompet pengguna.

Sebas, Kontributor Inti di Lighter DEX, mengumumkan, "Kami sedang menyelesaikan proses menjelang TGE," menunjukkan upaya tim untuk memastikan integritas sistem poin sambil menangani sybil dan self-trading.

Reaksi di kalangan pemangku kepentingan tetap optimis namun spekulatif. Dalam pernyataan discord, kontributor inti Sebas menyoroti komitmen inisiatif terhadap keadilan, sementara Kepala Pemasaran, Pilla.eth, mengungkapkan rencana untuk keterlibatan komunitas lebih lanjut melalui buyback dan alokasi token terstruktur.

Token LIT Menghadapi Tantangan di Tengah Ekspansi DeFi

Tahukah Anda? Season 1 awal Lighter secara langsung memfasilitasi volume perdagangan $550 miliar, mencerminkan tingkat keterlibatan tinggi yang terus mempengaruhi pasar futures perpetual terdesentralisasi.

Litentry (LIT) melaporkan harga saat ini $0,12 dan kapitalisasi pasar yang sepenuhnya terdilusi sebesar $11,81 juta, tanpa pasokan beredar per 27 Desember 2025, menurut CoinMarketCap. Volume perdagangan 24 jam token berubah sebesar 88,25%, menunjukkan penurunan 0,99% selama periode yang sama. Selama 90 hari terakhir, LIT telah menurun sebesar 70,35%.

Litentry(LIT), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 21:47 UTC tanggal 27 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap

Tim riset Coincu menyarankan bahwa mekanisme distribusi yang adil dan keterlibatan komunitas yang aktif memperkuat posisi Lighter dalam lanskap DeFi yang berkembang. Menerapkan langkah anti-sybil yang kuat mendukung strategi serupa yang digunakan di seluruh bursa terdesentralisasi sejawat dalam siklus terbaru, mendorong kepercayaan pasar yang lebih luas. Adaptasi struktural ke depan dapat lebih meningkatkan daya saing.

PENAFIAN: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/news/lighter-season-2-points-distribution/

