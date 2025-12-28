Paus "0xa339" menjual 5.000 ETH lagi, sehingga total ETH yang terjual menjadi 40.621.

PANews melaporkan pada 28 Desember bahwa, menurut pemantauan Onchain Lens, whale "0xa339," yang menggunakan pinjaman berputar untuk long pada ETH, menjual 5.000 ETH lagi, menukarkannya dengan $14,7 juta dalam USDC. Whale ini kini telah menjual total 40.621 ETH pada harga $2.917, menukarkannya dengan $118,5 juta dalam USDC/USDT.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.