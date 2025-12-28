BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Trust Wallet Memperkuat Keamanan di Tengah Pelanggaran Ekstensi Browser muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Penting: CEO Trust Wallet memberikan update tentang respons pelanggaranPostingan Trust Wallet Memperkuat Keamanan di Tengah Pelanggaran Ekstensi Browser muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Penting: CEO Trust Wallet memberikan update tentang respons pelanggaran

Trust Wallet Perkuat Keamanan di Tengah Pelanggaran Ekstensi Browser

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/28 11:23
Intuition
TRUST$0.1123-1.83%
Ambire Wallet
WALLET$0.0114-4.84%
Ethereum
ETH$3,363.11+1.57%
Particl
PART$0.2603+6.98%
Poin-Poin Penting:
  • CEO Trust Wallet memberikan update tentang respons pelanggaran, mencapai lebih dari 2.630 klaim pengguna.
  • Trust Wallet memastikan kompensasi dengan meningkatkan proses keamanan dan verifikasi.
  • Insiden ini memicu volume klaim signifikan melebihi $1 juta.

CEO Trust Wallet Eowync.eth mengumumkan bahwa investigasi terhadap masalah ekstensi browser sedang berlangsung, karena Google meningkatkan tiket dukungan, dengan tujuan meningkatkan upaya keamanan dan kompensasi.

Insiden ini menyoroti peningkatan kerentanan dalam dompet digital, mendesak pengguna untuk mengamankan aset mereka di tengah volume klaim yang meningkat dan kekhawatiran potensi kerugian.

Lebih dari 2.630 Pengguna Terdampak dalam Pelanggaran $1 Juta-$3,5 Juta

Eowyn Chen, CEO Trust Wallet, mengungkapkan fitur baru dalam ekstensi browser yang memperingatkan pengguna tentang dompet yang disusupi, mendesak migrasi segera. Pembaruan dibagikan pada 28 Desember sebagai bagian dari investigasi berkelanjutan terhadap kompromi ekstensi.

Pelanggaran tersebut telah menyebabkan lebih dari 2.630 pengguna mengajukan klaim, dengan kerugian berkisar dari $1,05 juta hingga $3,5 juta. Trust Wallet berfokus pada verifikasi kepemilikan untuk mencegah klaim penipuan di tengah peningkatan tajam ini.

Reaksi komunitas menunjukkan peningkatan kekhawatiran di media sosial tentang kecepatan Trust Wallet dalam memproses klaim. Chen mencatat di Twitter bahwa meningkatkan alat verifikasi tetap menjadi prioritas, sambil mencari staf dukungan tambahan untuk menangani volume yang meningkat.

Pengawasan Keamanan Dompet Kripto Mengintensif Pasca-Pelanggaran

Tahukah Anda? Lonjakan klaim setelah pelanggaran Trust Wallet menggema insiden masa lalu seperti serangan MetaMask tahun 2022, yang juga menghasilkan kekhawatiran serupa tentang penggantian pengguna yang cepat.

Data CoinMarketCap menunjukkan Ethereum saat ini dihargai $2.941,95 dengan kapitalisasi pasar $355,08 miliar per 28 Desember 2025. Volume perdagangan ETH turun 52,21%, sementara harga mengalami kenaikan kecil 0,55% selama 24 jam terakhir.

Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 03:17 UTC pada 28 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap

Analisis Coincu menunjukkan pelanggaran dapat memicu pengawasan lebih lanjut terhadap ekstensi dompet kripto, mendesak peningkatan dalam mekanisme keamanan pengguna. Peristiwa semacam itu secara historis mengarah pada evaluasi regulasi dan kemajuan teknologi dalam infrastruktur dompet cryptocurrency.

Pelanggaran serupa telah meningkatkan kesadaran dan memicu tindakan korektif di seluruh industri.

DISCLAIMER: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/news/trust-wallet-security-breach/

Peluang Pasar
Logo Intuition
Harga Intuition(TRUST)
$0.1123
$0.1123$0.1123
-2.09%
USD
Grafik Harga Live Intuition (TRUST)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia sedang mempersiapkan transformasi hukum bersejarah yang akan memperluas siapa saja yang memenuhi syarat untuk membeli dan memiliki cryptocurrency di negara tersebut. Laporan telah mengungkapkan bahwa
Bagikan
NewsBTC2026/01/15 20:30
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Dalam prediksi harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga ICP dengan menggunakan analisis teknikal yang akurat dan ramah trader
Bagikan
Thenewscrypto2026/01/15 16:38