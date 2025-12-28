Trust Wallet Perkuat Keamanan di Tengah Pelanggaran Ekstensi Browser

Poin-Poin Penting: CEO Trust Wallet memberikan update tentang respons pelanggaran, mencapai lebih dari 2.630 klaim pengguna.

Trust Wallet memastikan kompensasi dengan meningkatkan proses keamanan dan verifikasi.

Insiden ini memicu volume klaim signifikan melebihi $1 juta.

CEO Trust Wallet Eowync.eth mengumumkan bahwa investigasi terhadap masalah ekstensi browser sedang berlangsung, karena Google meningkatkan tiket dukungan, dengan tujuan meningkatkan upaya keamanan dan kompensasi.

Insiden ini menyoroti peningkatan kerentanan dalam dompet digital, mendesak pengguna untuk mengamankan aset mereka di tengah volume klaim yang meningkat dan kekhawatiran potensi kerugian.

Lebih dari 2.630 Pengguna Terdampak dalam Pelanggaran $1 Juta-$3,5 Juta

Eowyn Chen, CEO Trust Wallet, mengungkapkan fitur baru dalam ekstensi browser yang memperingatkan pengguna tentang dompet yang disusupi, mendesak migrasi segera. Pembaruan dibagikan pada 28 Desember sebagai bagian dari investigasi berkelanjutan terhadap kompromi ekstensi.

Pelanggaran tersebut telah menyebabkan lebih dari 2.630 pengguna mengajukan klaim, dengan kerugian berkisar dari $1,05 juta hingga $3,5 juta. Trust Wallet berfokus pada verifikasi kepemilikan untuk mencegah klaim penipuan di tengah peningkatan tajam ini.

Reaksi komunitas menunjukkan peningkatan kekhawatiran di media sosial tentang kecepatan Trust Wallet dalam memproses klaim. Chen mencatat di Twitter bahwa meningkatkan alat verifikasi tetap menjadi prioritas, sambil mencari staf dukungan tambahan untuk menangani volume yang meningkat.

Pengawasan Keamanan Dompet Kripto Mengintensif Pasca-Pelanggaran

Tahukah Anda? Lonjakan klaim setelah pelanggaran Trust Wallet menggema insiden masa lalu seperti serangan MetaMask tahun 2022, yang juga menghasilkan kekhawatiran serupa tentang penggantian pengguna yang cepat.

Data CoinMarketCap menunjukkan Ethereum saat ini dihargai $2.941,95 dengan kapitalisasi pasar $355,08 miliar per 28 Desember 2025. Volume perdagangan ETH turun 52,21%, sementara harga mengalami kenaikan kecil 0,55% selama 24 jam terakhir.

Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 03:17 UTC pada 28 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap

Analisis Coincu menunjukkan pelanggaran dapat memicu pengawasan lebih lanjut terhadap ekstensi dompet kripto, mendesak peningkatan dalam mekanisme keamanan pengguna. Peristiwa semacam itu secara historis mengarah pada evaluasi regulasi dan kemajuan teknologi dalam infrastruktur dompet cryptocurrency.

Pelanggaran serupa telah meningkatkan kesadaran dan memicu tindakan korektif di seluruh industri.