CEO Trust Wallet: Kami telah menerima lebih dari 2.630 klaim dan sedang mempercepat prosesnya.

PANews melaporkan pada 28 Desember bahwa CEO Trust Wallet Eowync.eth memperbarui perkembangan insiden ekstensi browser: investigasi forensik masih berlangsung, dan Google telah merespons bahwa mereka telah meningkatkan tiket dukungan. Dia berharap segera menerima log review Chrome Web Store. Selain itu, perangkat pekerja jarak jauh sedang dalam perjalanan ke tim keamanan untuk pemeriksaan detail lebih lanjut.

Ekstensi sekarang akan memberi peringatan kepada pengguna yang terdampak ketika mendeteksi dompet yang terkompromi di perangkat mereka, mendesak mereka untuk segera bermigrasi dan meninggalkan dompet lama untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Oleh karena itu, jika Anda melihat peringatan banner ini di ekstensi, harap segera mengambil tindakan. Jika Anda tidak melihat peringatan banner, perangkat Anda berfungsi normal dan tidak diperlukan tindakan.

Misi utama Trust Wallet adalah memastikan kompensasi didistribusikan kepada orang yang tepat. Memverifikasi kepemilikan sambil menyaring penipu dan peretas sangat kompleks, sehingga pemrosesan permintaan memakan waktu lebih lama dari yang diantisipasi pengguna yang terdampak. Mereka sedang meningkatkan alat dan proses mereka serta mengembangkan fitur ekstensi baru untuk meningkatkan akurasi.

Trust Wallet telah menerima lebih dari 2.630 klaim dan laporan pengeluaran, lebih dari sepuluh kali volume biasanya. Klaim berkisar dari $1,05 juta hingga $3,5 juta. Tim dukungan pelanggan mereka saat ini mengalami beban kerja yang jauh melebihi level sebelumnya, tetapi melakukan segala upaya untuk memproses klaim secepat mungkin dan secara aktif mencari lebih banyak staf pendukung.