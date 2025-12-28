BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
PANews melaporkan pada 28 Desember bahwa CEO Trust Wallet Eowync.eth memperbarui perkembangan insiden ekstensi browser: investigasi forensik masih berlangsungPANews melaporkan pada 28 Desember bahwa CEO Trust Wallet Eowync.eth memperbarui perkembangan insiden ekstensi browser: investigasi forensik masih berlangsung

CEO Trust Wallet: Kami telah menerima lebih dari 2.630 klaim dan sedang mempercepat prosesnya.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/12/28 11:11
Intuition
TRUST$0.1123-1.83%
Ambire Wallet
WALLET$0.0114-4.84%
Ethereum
ETH$3,360.93+1.51%
SOON
SOON$0.3674-2.77%
Router Protocol
ROUTE$0.002603-0.45%

PANews melaporkan pada 28 Desember bahwa CEO Trust Wallet Eowync.eth memperbarui perkembangan insiden ekstensi browser: investigasi forensik masih berlangsung, dan Google telah merespons bahwa mereka telah meningkatkan tiket dukungan. Dia berharap segera menerima log review Chrome Web Store. Selain itu, perangkat pekerja jarak jauh sedang dalam perjalanan ke tim keamanan untuk pemeriksaan detail lebih lanjut.

Ekstensi sekarang akan memberi peringatan kepada pengguna yang terdampak ketika mendeteksi dompet yang terkompromi di perangkat mereka, mendesak mereka untuk segera bermigrasi dan meninggalkan dompet lama untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Oleh karena itu, jika Anda melihat peringatan banner ini di ekstensi, harap segera mengambil tindakan. Jika Anda tidak melihat peringatan banner, perangkat Anda berfungsi normal dan tidak diperlukan tindakan.

Misi utama Trust Wallet adalah memastikan kompensasi didistribusikan kepada orang yang tepat. Memverifikasi kepemilikan sambil menyaring penipu dan peretas sangat kompleks, sehingga pemrosesan permintaan memakan waktu lebih lama dari yang diantisipasi pengguna yang terdampak. Mereka sedang meningkatkan alat dan proses mereka serta mengembangkan fitur ekstensi baru untuk meningkatkan akurasi.

Trust Wallet telah menerima lebih dari 2.630 klaim dan laporan pengeluaran, lebih dari sepuluh kali volume biasanya. Klaim berkisar dari $1,05 juta hingga $3,5 juta. Tim dukungan pelanggan mereka saat ini mengalami beban kerja yang jauh melebihi level sebelumnya, tetapi melakukan segala upaya untuk memproses klaim secepat mungkin dan secara aktif mencari lebih banyak staf pendukung.

Peluang Pasar
Logo Intuition
Harga Intuition(TRUST)
$0.1123
$0.1123$0.1123
-2.09%
USD
Grafik Harga Live Intuition (TRUST)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia sedang mempersiapkan transformasi hukum bersejarah yang akan memperluas siapa saja yang memenuhi syarat untuk membeli dan memiliki cryptocurrency di negara tersebut. Laporan telah mengungkapkan bahwa
Bagikan
NewsBTC2026/01/15 20:30
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Dalam prediksi harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga ICP dengan menggunakan analisis teknikal yang akurat dan ramah trader
Bagikan
Thenewscrypto2026/01/15 16:38