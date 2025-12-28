BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Trust Wallet Security Incident Update: Ethereum-Linked Claims Grow to 2,630 Tickets Worth $1.05M–$3.5M muncul di BitcoinEthereumNews.com. COINOTAG NewsPostingan Trust Wallet Security Incident Update: Ethereum-Linked Claims Grow to 2,630 Tickets Worth $1.05M–$3.5M muncul di BitcoinEthereumNews.com. COINOTAG News

Pembaruan Insiden Keamanan Trust Wallet: Klaim Terkait Ethereum Tumbuh Menjadi 2.630 Tiket Senilai $1,05M–$3,5M

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/28 11:38
Intuition
TRUST$0.1123-1.83%
Ambire Wallet
WALLET$0.0114-4.84%
Ethereum
ETH$3,364.89+1.63%
Moonveil
MORE$0.002424-2.02%

COINOTAG News melaporkan bahwa pada 28 Desember, CEO Trust Wallet Eowync.eth merilis pembaruan insiden keamanan resmi. Pemberitahuan tersebut menegaskan kembali investigasi yang sedang berlangsung dan menggarisbawahi komitmen platform terhadap keamanan pengguna dalam ekosistem dompet kripto, menyoroti tata kelola risiko yang berkelanjutan dan transparansi bagi pemangku kepentingan. Trust Wallet menekankan pengungkapan yang bertanggung jawab dan pemantauan berkelanjutan untuk melindungi aset pelanggan.

Seperti yang dinyatakan dalam pembaruan tersebut, proyek telah mencatat lebih dari 2.630 tiket klaim, dengan jumlah yang dilaporkan berkisar dari $1,05 juta hingga $3,5 juta. Tim dukungan pelanggan memprioritaskan verifikasi yang cepat dan pemrosesan penyelesaian untuk memastikan klaim yang sah diselesaikan secara efisien, sambil mempertahankan kontrol yang tepat untuk mencegah penipuan dan menjaga integritas jaringan.

Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/trust-wallet-security-incident-update-ethereum-linked-claims-grow-to-2630-tickets-worth-1-05m-3-5m

Peluang Pasar
Logo Intuition
Harga Intuition(TRUST)
$0.1123
$0.1123$0.1123
-2.09%
USD
Grafik Harga Live Intuition (TRUST)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia sedang mempersiapkan transformasi hukum bersejarah yang akan memperluas siapa saja yang memenuhi syarat untuk membeli dan memiliki cryptocurrency di negara tersebut. Laporan telah mengungkapkan bahwa
Bagikan
NewsBTC2026/01/15 20:30
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Dalam prediksi harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga ICP dengan menggunakan analisis teknikal yang akurat dan ramah trader
Bagikan
Thenewscrypto2026/01/15 16:38