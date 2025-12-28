Pembaruan Insiden Keamanan Trust Wallet: Klaim Terkait Ethereum Tumbuh Menjadi 2.630 Tiket Senilai $1,05M–$3,5M

COINOTAG News melaporkan bahwa pada 28 Desember, CEO Trust Wallet Eowync.eth merilis pembaruan insiden keamanan resmi. Pemberitahuan tersebut menegaskan kembali investigasi yang sedang berlangsung dan menggarisbawahi komitmen platform terhadap keamanan pengguna dalam ekosistem dompet kripto, menyoroti tata kelola risiko yang berkelanjutan dan transparansi bagi pemangku kepentingan. Trust Wallet menekankan pengungkapan yang bertanggung jawab dan pemantauan berkelanjutan untuk melindungi aset pelanggan.

Seperti yang dinyatakan dalam pembaruan tersebut, proyek telah mencatat lebih dari 2.630 tiket klaim, dengan jumlah yang dilaporkan berkisar dari $1,05 juta hingga $3,5 juta. Tim dukungan pelanggan memprioritaskan verifikasi yang cepat dan pemrosesan penyelesaian untuk memastikan klaim yang sah diselesaikan secara efisien, sambil mempertahankan kontrol yang tepat untuk mencegah penipuan dan menjaga integritas jaringan.