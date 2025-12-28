Raksasa Ethereum Bitmine staking $219M dalam ETH saat perbendaharaan mencapai 4 juta token

Bitmine, sebuah perusahaan perbendaharaan Ethereum, telah memulai staking Ethereum, mengalokasikan sekitar $219 juta dari kepemilikan ETH-nya ke sistem proof-of-stake (PoS) jaringan. Menurut Arkham, berbagai dompet terkait Bitmine menyetorkan sejumlah besar Ether ke dalam kontrak yang dikenal sebagai "BatchDeposit" pada hari Minggu, sekitar 74.880 ETH.

Sebelum ini, perusahaan tidak pernah melakukan staking kepemilikannya, meskipun memiliki salah satu perbendaharaan ETH terbesar di pasar. Perusahaan baru-baru ini mencapai 4 juta token, setelah membeli hampir 100.000 ETH dalam seminggu terakhir dengan biaya rata-rata $2.991 per token, membawa kepemilikannya kembali ke profit ketika ETH bergerak di atas $3.000 selama akhir pekan.

Bitmine bermaksud memegang 5% dari total pasokan Ethereum

Analis on-chain EmberCN berkomentar tentang staking Bitmine, mengatakan, "Perusahaan perbendaharaan Ethereum terbesar BitMNR (BMNR) akhirnya mulai mencoba melakukan staking ETH yang dimilikinya untuk mendapatkan pendapatan bunga. […] Ini adalah pertama kalinya mereka melakukan staking, dan mereka sekarang memegang 4,066 juta ETH, dengan APY sekitar 3,12%. Jika semuanya di-stake, mereka bisa mendapatkan sekitar 126.800 ETH dalam bunga selama setahun, yang dengan harga saat ini $2.927 akan bernilai $371 juta."

Sejak Juni, perusahaan telah berkinerja sangat baik, dengan saham melonjak 606%, karena investor mendukung eksposur perusahaan yang terkonsentrasi pada nilai jangka panjang Ethereum. Ketua perusahaan, Tom Lee, menegaskan kesuksesan mereka, mencatat bahwa perusahaan secara konsisten meningkatkan eksposur Ethereum-nya, mencapai 4 juta token hanya lima setengah bulan setelah meluncurkan rencana tersebut.

Perusahaan masih berencana untuk memegang 5% dari semua Ether yang beredar. Saat ini, perusahaan memegang sekitar 3,37% dari total pasokan Ethereum. Bahkan pada November, perusahaan mengumumkan bahwa mereka akan memulai staking Ether di Q1 2026 pada Validator Network Made-in-America miliknya sendiri, dimulai dengan upaya percontohan awal yang melibatkan tiga mitra staking institusional. Di bawah program ini, tujuannya adalah untuk menciptakan lebih banyak nilai investasi yang dihasilkan pelanggan melalui staking, semuanya sejalan dengan rencana akumulasi fundamental perusahaan.

Tom Lee memperkirakan bahwa Ethereum akan mencapai $7.000 pada awal 2026

Karena perdagangan akhir tahun melambat, ETH tetap berada di antara $2.900 dan $3.000. Meskipun demikian, Lee berharap bahwa pada awal 2026, Ethereum bisa mencapai $7.000–$9.000 melalui tokenisasi. Ethereum saat ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar $354 miliar dan dihargai $2.928, turun sekitar 1% selama 24 jam sebelumnya.

Joseph Chalom, co-CEO Sharplink Gaming, juga mengharapkan total value locked (TVL) Ethereum tumbuh sepuluh kali lipat pada 2026 karena institusi menjadi lebih berkomitmen dan aplikasi on-chain baru memasuki pasar. Stablecoin juga mendorong pertumbuhan, katanya, dan dia memperkirakan pasar bisa tumbuh menjadi $500 miliar pada akhir tahun depan, peningkatan 62%. Dengan lebih dari setengah transaksi stablecoin di-host di Ethereum, penerbitan dan aktivitas yang konstan dapat secara signifikan mendorong TVL-nya lebih tinggi.

Dia juga memprediksi bahwa taruhan dana kekayaan negara akan meningkat lima hingga sepuluh kali seiring tokenisasi berkembang, sementara Ethereum tetap berada di pusat (atau basis) pengembangan blockchain. Dia juga mencatat bahwa RWA dapat melampaui $300 miliar pada 2026, mencerminkan peningkatan partisipasi lembaga keuangan besar, termasuk JPMorgan, Goldman Sachs, Franklin Templeton, dan BlackRock.

Dia menambahkan, "Dominasi Ethereum pada stablecoin, RWA, dan masa depan ekuitas yang ditokenisasi menjadikannya aset teknologi inti. Ini bukan hanya taruhan pada masa depan, ini adalah lindung nilai terhadap globalisasi dan pergeseran teknologi yang terjadi, dan memastikan prinsipal mereka tetap terlibat dalam keuntungan ekonomi."

