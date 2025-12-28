Bisakah Rally 21% Berlanjut atau Akankah Momentum Memudar?

KAITO melonjak 21%, diperdagangkan di kisaran $0,60.

Volume perdagangan harian meroket lebih dari 1.387%.

Pasar kripto yang lebih luas tetap bergejolak, berayun antara merah dan hijau yang mencerminkan ketidakpastian yang sedang berlangsung. Aset terbesar seperti Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) tetap berada dalam lintasan bearish yang berkepanjangan, kehilangan momentum. Khususnya, KAITO melawan tren, mencatat lonjakan solid dan stabil sebesar 21,46%.

Di jam-jam awal, aset tersebut diperdagangkan dalam kisaran rendah $0,4898. Pertemuan bullish telah mendorong KAITO untuk naik ke level tinggi $0,6387, menguji dan menembus resistensi krusial antara $0,49 dan $0,62. Dengan bulls mempertahankan kekuatan, pasar dapat menyiapkan panggung untuk rally menuju level tertinggi baru.

Pada saat penulisan, KAITO diperdagangkan dalam zona $0,6085, dengan kapitalisasi pasarnya mencapai $147,15 juta. Selain itu, volume perdagangan harian aset tersebut meroket lebih dari 1387% menyentuh angka $110,76 juta. Menurut data Coinglass, pasar telah mengalami likuidasi 24 jam sebesar $1,14 juta dalam KAITO.

Setelah Lonjakan, Bisakah Bulls KAITO Mempertahankan Posisi?

Garis Moving Average Convergence Divergence (MACD) KAITO telah melintasi di atas garis sinyal, menunjukkan kehadiran bulls. Juga, tren mungkin terus bergerak lebih tinggi. Selain itu, indikator Chaikin Money Flow (CMF) yang ditemukan pada 0,61 menunjukkan tekanan beli yang kuat, dengan aliran modal yang stabil ke dalam aset. Jika tetap setinggi ini, kemungkinan akan mendukung tren naik.

Dengan prospek bullish, harga KAITO mungkin melompat menuju level resistensi $0,61. Dengan mempertahankan zona perdagangan ini, bulls dapat memicu koreksi naik potensial dan memicu golden cross untuk terjadi. Akhirnya, harga bisa naik ke $0,62.

Pembalikan ke bawah mungkin membuka jalan ke level terendah baru-baru ini, yang membawa pengujian ulang pada support $0,59. Tekanan bearish yang berkelanjutan dapat mendorong death cross muncul, dan bears kemungkinan akan membawa harga KAITO turun ke kisaran $0,58 atau bahkan lebih rendah.

Nilai Bull Bear Power (BBP) KAITO sebesar 0,1560 menunjukkan kekuatan bullish moderat, tetapi momentumnya tidak kuat. Jika naik lebih lanjut, tekanan beli mungkin meningkat. Selanjutnya, Relative Strength Index (RSI) harian berada di 73,93, menunjukkan bahwa aset tersebut overbought. Ini mungkin akan mengalami pullback atau konsolidasi. Sementara momentum bullish kuat, kehati-hatian diperlukan.

Berita Kripto Terkini Teratas

Pemeriksaan Momentum: Bisakah XDC Network Kembali ke Level Tertinggi Baru-Baru Ini, atau Apakah Pullback Sedang Berlangsung?