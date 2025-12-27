Zcash (ZEC) Membidik Level Lebih Tinggi: Setelah Reli 14%, Bisakah Bulls Mendorong Minggu yang Kuat ke Depan?

Zcash naik 14%, mencapai harga perdagangan $511.

Volume perdagangan harian untuk ZEC melonjak lebih dari 46%.

Dengan sinyal campuran yang masih berlanjut di seluruh aset, sentimen yang lebih luas tetap ketakutan, karena nilai Fear and Greed Index berada di 28. Mayoritas aset digital dipetakan dalam warna merah, di mana Bitcoin (BTC), aset terbesar, diperdagangkan sekitar $87,4K dan altcoin terbesar, Ethereum (ETH), berada di sekitar $2,9K. Sementara itu, Zcash (ZEC) menonjol sebagai salah satu koin trending hari ini.

Aset diperdagangkan di titik terendah $438,79 pada jam pagi, dan dengan kenaikan bullish yang stabil, harga naik ke kisaran tinggi $513,06. ZEC telah menembus level resistensi kunci secara meyakinkan untuk mengonfirmasi tren naik antara $439 dan $512. Yang luar biasa, lonjakan nilai Zcash sebesar 14,66% memicu perdagangan di $511,71.

Selain itu, kapitalisasi pasar aset tetap di $8,41 miliar, dan volume perdagangan harian ZEC telah meningkat lebih dari 46,78% mencapai angka $731,95 juta. Data Coinglass telah melaporkan bahwa pasar telah menyaksikan peristiwa likuidasi senilai $14,98 juta Zcash selama 24 jam terakhir.

Grafik Zcash Menunjukkan Hijau Saat Momentum Meningkat

Analisis teknikal Zcash melaporkan bahwa MACD berada di atas garis sinyal, yang menunjukkan prospek bullish. Selama indikator bertahan, tren mungkin tetap positif. Selain itu, nilai CMF ZEC di 0,34 menunjukkan tekanan beli yang sehat di pasar. Ini menunjukkan bahwa modal mengalir ke dalam aset, dan jika tetap di atas nol, kemungkinan mendukung tren bullish yang aktif.

Grafik ZEC (Sumber: TradingView) Grafik ZEC (Sumber: TradingView)

RSI harian 81,19 mengimplikasikan bahwa ZEC berada dalam kondisi overbought yang dalam. Ini mencerminkan momentum beli yang sangat kuat, tetapi juga meningkatkan risiko pullback atau konsolidasi. Pembacaan BBP Zcash di 69,32 menandakan dominasi bullish yang sangat kuat. Bulls secara signifikan mengalahkan penjual, dan mungkin sudah terlalu ekstended. Dengan demikian, para trader mengawasi tanda-tanda pendinginan momentum atau divergensi.

Pada grafik harga terbaru pasangan ZEC/USDT, bulls menyalakan candlestick hijau yang kuat, dengan harga yang bisa naik ke resistensi di $513,62. Tekanan kenaikan lebih lanjut mungkin membangunkan bulls potensial dan mengirim harga di atas $515,86. Di sisi lain, jika momentum Zcash yang sedang berlangsung mengambil arah bearish, harga mungkin turun ke support terdekat di $509,22. Koreksi bearish yang berkepanjangan akan memperkuat bears dan akhirnya mendorong harga lebih rendah menuju $507,13.

Berita Crypto Terbaru Terupdate

