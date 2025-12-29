Arus Bersih Exchange Ethereum Mencapai Level Tertinggi 5 Bulan saat ETH Menguji Zona Support $2.800

TLDR:

Binance Exchange Netflow untuk ETH mencapai +15K pada SMA 14 hari, menandai level tertinggi sejak Juli 2025.

Ethereum mempertahankan posisi di atas support $2.800 sambil diperdagangkan di bawah resistance trendline menurun.

High Volume Node di $2.800 memperkuat zona support di mana pembeli sebelumnya telah menunjukkan kekuatan.

Lonjakan arus masuk exchange menunjukkan pemegang bersiap untuk melikuidasi posisi atau terlibat dalam derivatif.

Ethereum menghadapi titik krusial pasar karena data on-chain mengungkapkan peningkatan arus masuk exchange yang bertepatan dengan kompresi harga di level teknikal kunci.

Binance Exchange Netflow untuk ETH telah mencapai +15K pada simple moving average 14 hari, pembacaan tertinggi yang diamati sejak Juli 2025.

Sementara itu, aset diperdagangkan di bawah resistance trendline menurun sambil mempertahankan posisi di atas ambang batas $2.800.

Konvergensi sinyal on-chain dan struktur teknikal ini menunjukkan pasar berada pada titik keputusan yang dapat menentukan momentum arah jangka pendek.

Data Arus Masuk Exchange Menunjukkan Tekanan Pasokan yang Meningkat

Lonjakan Binance Exchange Netflow mencerminkan peningkatan substansial ETH yang dipindahkan ke platform.

Pergerakan ini biasanya menunjukkan meningkatnya kesiapan di antara pemegang untuk melikuidasi posisi atau terlibat dengan pasar derivatif. Simple moving average 14 hari sekarang mencatat +15K ETH, mewakili level arus masuk paling nyata yang terlihat dalam lima bulan.

Sumber : Cryptoquant

Pola historis menunjukkan bahwa lonjakan netflow dengan besaran ini sering muncul selama fase transisi. Periode ini sering mendahului penjualan berkelanjutan yang menembus zona support atau volatilitas sementara diikuti oleh stabilisasi.

Pembacaan saat ini menunjukkan pelaku pasar memposisikan diri untuk tindakan potensial daripada mempertahankan kepemilikan pasif.

Waktu peningkatan netflow ini menambah bobot pada dampak pasar potensialnya. Datang saat harga mendekati area support yang terjaga baik, pasokan exchange yang meningkat menciptakan kondisi di mana penyerapan pembeli menjadi krusial.

Bagaimana pasar mencerna pasokan yang masuk ini kemungkinan akan mempengaruhi perilaku harga jangka pendek.

Struktur Teknikal Memperkuat Dinamika Support-Resistance

Ethereum saat ini diperdagangkan dalam rentang yang ditentukan yang dibatasi oleh trendline menurun di atas dan support horizontal dekat $2.800 di bawah.

Batas atas telah membatasi upaya rally terbaru, menetapkan resistance yang belum dapat diatasi harga. Pola ini menciptakan tekanan ke bawah yang memperkuat nada bearish dari data exchange.

Sumber : Cryptoquant

Level $2.800 memiliki kepentingan teknikal yang menonjol di luar support horizontal sederhana. Zona ini bertepatan dengan High Volume Node, menunjukkan aktivitas perdagangan historis yang substansial.

Area dengan volume terkonsentrasi sering bertindak sebagai zona permintaan di mana pembeli sebelumnya telah masuk dengan keyakinan. Level ini telah terbukti tangguh melalui berbagai pengujian dalam beberapa minggu terakhir.

Dua skenario berbeda sekarang menampilkan diri berdasarkan aksi harga yang akan datang. Penembusan di bawah $2.800 dapat mengubah lonjakan netflow menjadi bahan bakar untuk penjualan yang dipercepat.

Atau, reklaim yang berhasil dari trendline menurun akan menunjukkan kekuatan pembeli yang mampu menyerap pasokan exchange.

Untuk saat ini, ETH tetap tertahan di antara hasil ini, dengan metrik on-chain menyarankan kehati-hatian sementara struktur harga mempertahankan support yang telah ditetapkan.

