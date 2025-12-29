2026 Akan Menjadi Tahun Token Utilitas

Bagi co-founder Animoca Brands Yat Siu, tahun 2025 akan dikenang sebagai "tahun Trump," bukan karena Presiden AS Donald Trump menyelamatkan kripto, tetapi karena industri ini bertaruh terlalu besar padanya dan salah menilai segalanya mulai dari tarif hingga pemotongan suku bunga.

Trump seharusnya menjadi kode curang kripto di tahun 2025. Sebaliknya, Bitcoin (BTC) terpincang-pincang memasuki akhir tahun, menghadapi penurunan tahunan keempatnya dalam sejarah. Likuiditas Memecoin telah tersedot ke dalam quest politik sampingan, dan salah satu pembangun terlama sektor ini berpikir pasar terlalu mempercayai presiden baru.​

Kinerja Bitcoin 2025. Sumber: CoinMarketCap

"Jika saya harus memberi nilai, saya akan katakan B-/C+," kata Siu. Trader memperlakukan Trump seolah-olah kripto adalah "anak pertamanya," katanya, padahal kenyataannya, "kita mungkin anak ketiga, keempat atau kelimanya, bahkan mungkin anak kedelapan."

Prioritas Trump (tarif, perang dagang, pertarungan dengan Federal Reserve) memukul aset berisiko dengan keras, dan Siu menunjukkan bahwa ketika presiden memulai perang tarif, dia "tidak memikirkan apa yang akan terjadi pada harga Bitcoin."​

Dia mengatakan "perdagangan Trump" kripto tidak terwujud di tahun 2025 dan bahwa tahun 2026 akan memaksa industri untuk fokus pada kepatuhan dan kasus penggunaan nyata. Pencatatan reverse-merger yang direncanakan Animoca adalah taruhannya bahwa investor publik menginginkan "proksi altcoin" begitu aturan AS lebih jelas.

Terkait: Maret 2025 dalam grafik: Perang dagang Trump memukul Bitcoin, $22 juta dalam peretasan DeFi

IPO Animoca sebagai proksi altcoin

Jika 2025 adalah tahun Trump, Animoca ingin 2026 menjadi tahun di mana pasar publik akhirnya mendapatkan proksi altcoin yang likuid. Perusahaan berencana go public melalui reverse merger dengan Currenc Group, fintech terdaftar Nasdaq, dengan syarat yang akan membuat Animoca memiliki 95% entitas gabungan. "Secara teknis, di atas kertas mereka membeli kami," katanya, "meskipun kami mengendalikannya."​

Pitchnya sederhana: MicroStrategy telah menjadi kendaraan publik leverage untuk eksposur Bitcoin, tetapi tidak ada yang setara untuk rentang panjang token. "Jika Anda seorang investor dan ingin memiliki eksposur ke kripto, Anda pasti perlu memiliki Bitcoin Anda ... dan kemudian Anda memiliki deretan altcoin, dan bagaimana Anda mendapatkan eksposur terhadap itu?"

Membeli token lapisan dasar seperti Ether (ETH) atau Solana (SOL) hanya memberikan akses terbatas, argumennya. Jawaban Animoca adalah memposisikan dirinya sebagai agregator terdaftar bergaya SoftBank dari keuntungan altcoin, memberikan investor pasar publik cara untuk memiliki potongan terdiversifikasi dari altcoin dan tumpukan Web3.

Perusahaan memiliki lebih dari 620 perusahaan portofolio dan berinvestasi di sekitar 100 proyek baru tahun lalu saja, kata Siu, semuanya di luar neraca sendiri. Pada tahun keuangan 2024, Animoca melaporkan pemesanan tidak diaudit sebesar $314 juta, dan perusahaan telah positif EBITDA (menguntungkan pada operasi intinya, sebelum pinjaman dan pajak) selama empat tahun berturut-turut.

Tesis investasi Animoca Brands. Sumber: Animoca Brands

Seiring waktu, Siu berharap Animoca sendiri akan sepenuhnya di-tokenisasi, mengubah perusahaan menjadi jembatan antara pasar ekuitas tradisional dan kepemilikan onchain.​

Terkait: Animoca bertaruh pada keuntungan altcoin untuk menarik investor saat merencanakan IPO

Clarity, GENIUS dan momen "tokenisasi atau mati"

Taruhan Siu pada penawaran umum perdana (IPO) proksi altcoin masuk akal jika dasar regulasi mengeras, dan dia melihat legislasi AS kunci, termasuk Clarity Act dan GENIUS Act, sebagai katalis daripada eksistensial.

"Frasa yang kami suka gunakan adalah 'Tokenisasi atau mati,'" katanya. Begitu perusahaan memiliki kerangka kerja yang jelas untuk menerbitkan, memperdagangkan dan mengawasi token, dia mengharapkan banjir incumbent memasuki pasar. "Perusahaan kripto senang bermain di tepi ... tetapi jika Anda perusahaan mapan, baik Anda publik atau swasta, mengapa mengambil risiko?"​

Dia menunjuk pada cara merek besar merespons ketika aturan stablecoin dikuatkan di Washington, dan tiba-tiba, setelah bertahun-tahun khawatir, "semua orang melakukan stablecoin." Dan dia mengharapkan pola yang sama begitu Clarity Act memformalkan klasifikasi token dan aturan struktur pasar tahun depan.

Penerbit mapan akan meluncurkan token yang terkait dengan bisnis mereka yang ada karena mereka akhirnya memiliki "kepastian hukum, yang tidak mereka miliki sebelumnya."​

Di sini, aset dunia nyata (RWA) dan sekuritas yang di-tokenisasi berfungsi sebagai jembatan, sebagai industri yang diharapkan tumbuh menjadi triliunan pada tahun 2030. Animoca telah mulai memotong kemitraan RWA, termasuk kesepakatan dengan Grow, manajer aset besar Tiongkok, untuk bekerja pada tokenisasi dan akses ke pasar token untuk klien tradisional.​​

Terkait: Animoca membidik stablecoin, AI, DePIN saat memperluas fokus di 2026: Eksekutif

2026: Tahun token utilitas

Siu percaya pergeseran tematik berikutnya sudah ada. "Tema institusionalisasi kripto akan berlanjut," katanya, tetapi 2026 akan tentang "retail baru" masuk di bawah aturan yang lebih jelas dan dengan produk yang dibangun di sekitar penggunaan, bukan hanya spekulasi.

Hingga sekarang, katanya — tren yang mencapai puncaknya selama musim memecoin — begitu banyak yang difokuskan pada trader kripto yang ada dan meluncurkan token dan memecoin dengan platform seperti Pump.fun.

Dalam lingkungan itu, pembangun bisa meluncurkan token dan tidak khawatir dari mana pelanggan akan datang, fokus pada narasi daripada produk, tetapi sekarang kondisi pasar memaksa reset.

"Kegilaan memecoin" diakhiri oleh token bermerek Trump dan Melania Trump awal tahun ini, karena Official Trump (TRUMP) turun lebih dari 75% dari puncaknya dan Melania Meme (MELANIA) turun sekitar 90% dari puncaknya, dengan ratusan ribu dompet kecil duduk di kerugian.

Itu, menurut Siu, adalah "serangan vampir yang luar biasa pada komunitas meme," meninggalkan banyak retail hangus dan menyedot likuiditas dari sisa pasar.

Saat modal berputar menjauh dari spekulasi murni, gelombang berikutnya akan tergantung pada produk yang memecahkan masalah nyata untuk gamer, kreator dan merek, menarik pengguna yang tidak pernah menganggap diri mereka sebagai "orang kripto" sejak awal.

Dengan Clarity dan GENIUS acts meletakkan jalan untuk penerbitan yang patuh, dia berpendapat bahwa "2026 akan menjadi tahun token utilitas karena semua orang akan meluncurkan token yang memiliki kasus penggunaan, dan kita bisa membicarakannya."

Jadi, pada dasarnya, perusahaan kripto sedang tumbuh dewasa?

"Mereka harus, mereka harus ... Kami bukan satu-satunya perusahaan yang melakukan IPO."