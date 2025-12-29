BursaDEX+
Bitcoin mengungguli emas dan perak selama 10 tahun terakhir: Analis

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/12/29 01:08
Bitcoin telah mengungguli logam mulia selama dekade terakhir, tetapi para kritikus mengatakan perbandingan tersebut tidak bertahan dalam jangka waktu yang lebih pendek.

Bitcoin (BTC) telah mengungguli emas dan perak dengan beberapa tingkat magnitude sejak 2015, mencatat kenaikan 27.701%, dibandingkan dengan kenaikan perak sebesar 405% dan apresiasi emas sebesar 283% selama periode yang sama, menurut penulis dan analis Adam Livingston. 

"Bahkan mengabaikan enam tahun pertama keberadaan Bitcoin, untuk para cengeng yang mengeluh tentang perbandingan jangka waktu, emas dan perak secara drastis berkinerja buruk dibandingkan aset puncak," kata Livingston dalam sebuah postingan X.

Pendukung emas Peter Schiff, salah satu kritikus Bitcoin yang paling keras, ikut berkomentar, mengatakan kepada Livingston bahwa ia seharusnya membandingkan aset-aset ini selama empat tahun terakhir, bukan 10 tahun. "Zaman telah berubah. Masa Bitcoin telah berlalu," kata Schiff.

