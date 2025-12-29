Paus Ethereum Mengakumulasi di Tengah Harga Datar dan Pertumbuhan On-Chain yang Stabil

Paus Ethereum mengakumulasi lebih dari $850 juta dalam ETH di tengah harga stagnan sekitar $2.940, bertaruh pada ekonomi jaringan yang kuat. Total Value Locked mencapai $330,7 miliar, menandakan kepercayaan jangka panjang saat paus memposisikan diri selama fase volatilitas rendah tanpa mengejar keuntungan jangka pendek.

Apa yang mendorong akumulasi paus Ethereum di 2025?

Akumulasi paus Ethereum mencerminkan positioning strategis oleh pemegang besar yang menambah lebih dari $850 juta dalam ETH sementara harga melayang sekitar $2.940. Data Token Terminal menyoroti Total Value Locked jaringan di $330,7 miliar, hampir menyamai Fully Diluted Market Cap $353,2 miliar untuk kelipatan valuasi stabil 1,1x. Penumpukan ini terjadi selama periode volatilitas rendah, menunjukkan keyakinan pada pertumbuhan ekosistem berkelanjutan dari DeFi, stablecoin, dan aset dunia nyata.

Ekonomi Ethereum yang mendasari memberikan fondasi yang kuat. Pertumbuhan dalam protokol DeFi, penerbitan stablecoin, dan aset dunia nyata yang ditokenisasi terus mendorong permintaan untuk ETH sebagai token gas asli dan aset staking. Metrik Token Terminal mengkonfirmasi ekspansi ini, dengan TVL berfungsi sebagai jangkar valuasi utama yang mendukung kepercayaan paus bahkan saat harga spot tetap terikat dalam rentang.

Bagaimana TVL Ethereum mempengaruhi keputusan pembelian paus?

TVL Ethereum sebesar $330,7 miliar menggarisbawahi dominasi jaringan dalam keuangan terdesentralisasi, melampaui banyak kompetitor dan memperkuat proposisi nilainya. Angka ini, menurut Token Terminal, mencerminkan arus masuk modal ke platform pinjaman, DEX, dan yield farm, yang semuanya memerlukan ETH untuk operasi dan keamanan. Paus melihat ini sebagai proksi untuk utilitas masa depan, mendorong akumulasi. Analis ahli dari Glassnode mencatat bahwa pola historis menunjukkan paus meningkatkan eksposur ketika rasio TVL terhadap market cap stabil mendekati 1x, seperti yang terlihat saat ini dengan kelipatan 1,1x. Data pendukung dari Dune Analytics mengungkapkan kenaikan TVL 15% dalam kuartal terakhir, didorong oleh pertumbuhan stablecoin melebihi $150 miliar on-chain. Kalimat pendek menyoroti stabilitas: TVL DeFi memimpin alternatif. Stablecoin menjangkarkan likuiditas. RWA menambah permintaan institusional. Faktor-faktor ini secara kolektif memperkuat strategi paus yang berfokus pada kesehatan ekosistem daripada lonjakan harga segera.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa yang memicu akumulasi paus Ethereum selama harga datar?

Akumulasi paus Ethereum selama harga datar, seperti penumpukan $850 juta baru-baru ini sekitar $2.940 ETH, berasal dari titik masuk volatilitas rendah. Data Token Terminal menunjukkan TVL di $330,7 miliar memberikan dukungan fundamental. Paus memprioritaskan metrik jaringan seperti hasil staking dan volume DeFi, mengakumulasi menjelang ekspansi volatilitas yang khas dalam siklus bullish. Ini memposisikan mereka untuk keuntungan 20-30% yang terlihat dalam contoh sebelumnya, menurut analitik on-chain dari Santiment.

Mengapa harga ETH stagnan di bawah moving average kunci saat ini?

Harga ETH stagnan di bawah EMA 50, 100, dan 200 hari antara $3.100-$3.380 karena momentum yang memudar. RSI melayang di wilayah netral sekitar 45-50, menandakan kekuatan bullish yang lemah, sementara garis MACD berkumpul secara negatif. Grafik TradingView mengkonfirmasi konsolidasi dengan volume seimbang, menunggu katalis seperti aktivitas on-chain yang lebih tinggi atau pergeseran makro untuk menembus resistance.

Penjual mempertahankan tekanan tanpa memaksa breakdown, sementara pembeli menunggu konfirmasi. Konsolidasi membatasi downside selama TVL $330 miliar tetap kuat, menurut pengamat on-chain.

Poin-Poin Penting

Akumulasi $850 juta paus Ethereum : Menandakan persiapan untuk pergerakan lebih besar, menargetkan pembangunan volatilitas rendah seperti yang terlihat dalam pola historis dari data Glassnode.

: Menandakan persiapan untuk pergerakan lebih besar, menargetkan pembangunan volatilitas rendah seperti yang terlihat dalam pola historis dari data Glassnode. TVL $330,7 miliar menjangkarkan valuasi : Kelipatan 1,1x terhadap FDMC memberikan stabilitas, dengan DeFi dan RWA mendorong permintaan ETH berkelanjutan.

: Kelipatan 1,1x terhadap FDMC memberikan stabilitas, dengan DeFi dan RWA mendorong permintaan ETH berkelanjutan. Pantau resistance EMA: Break di atas $3.100-$3.380 dapat mempercepat upside; lacak volume untuk konfirmasi sebelum positioning.

Kesimpulan

Akumulasi paus Ethereum di tengah ekosistem TVL $330,7 miliar dan konsolidasi harga di bawah EMA kunci menyoroti positioning strategis untuk pertumbuhan jaringan. Fundamental dari ekspansi DeFi dan dominasi stablecoin mengalahkan stagnansi jangka pendek. Investor harus mengamati aliran paus dan breakout teknikal dengan cermat, karena pengaturan Ethereum yang kuat memposisikannya untuk kepemimpinan berkelanjutan dalam keuangan terdesentralisasi.