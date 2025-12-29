Robinhood Bagikan Bitcoin Senilai $750 Ribu Saat BTC Menunjukkan Tanda-tanda Dasar

Robinhood mendistribusikan Bitcoin senilai $750.000 selama promosi liburan saat BTC diperdagangkan dalam kisaran harian yang ketat. Sementara itu, analis grafik menandai tanda-tanda awal stabilisasi setelah pullback yang berkepanjangan.

Robinhood mendistribusikan total Bitcoin senilai $750.000 kepada pengguna yang memenuhi syarat sebagai bagian dari promosi liburan terbatas, menurut rincian yang dibagikan oleh perusahaan. Giveaway tersebut berlangsung selama "HOOD Holidays" Hari ke-2 dan membentuk satu bagian dari kampanye hadiah multi-hari.

Dalam struktur promosi tersebut, pengguna yang tidak menerima hadiah utama sebaliknya berbagi pool Bitcoin tetap senilai $750.000. Platform membagi jumlah tersebut secara pro-rata di antara peserta yang memenuhi syarat daripada mengeluarkan pembayaran yang sama kepada semua pengguna. Akibatnya, hadiah Bitcoin individu bervariasi tergantung pada partisipasi dan kelayakan.

Sementara itu, kampanye tersebut juga mencakup tingkatan hadiah terpisah yang tidak terkait dengan pool Bitcoin. Ini menampilkan hadiah non-kripto seperti paket perjalanan dan hadiah fisik, yang diberikan Robinhood secara independen dari distribusi Bitcoin. Perusahaan memposisikan promosi tersebut sebagai upaya keterlibatan musiman daripada program hadiah permanen.

Pada saat yang sama, Robinhood tidak mengungkapkan berapa banyak pengguna yang memenuhi syarat untuk pool Bitcoin atau rata-rata pembayaran per peserta. Namun, struktur tersebut mengonfirmasi bahwa angka $750.000 mengacu pada total Bitcoin yang dialokasikan untuk distribusi bersama, bukan hibah langsung kepada setiap pengguna.

Promosi ini datang saat platform perdagangan berbasis AS terus menggunakan insentif jangka pendek untuk mendorong aktivitas pengguna, terutama di sekitar periode akhir tahun yang ditandai dengan volume perdagangan yang lebih rendah dan persaingan yang meningkat di antara broker ritel.

Sinyal Grafik Bitcoin Menarik Perhatian saat Analis Menunjuk ke Dasar Potensial

Sementara itu, Bitcoin diperdagangkan dalam kisaran sempit pada grafik harian saat analis teknikal menyoroti kemungkinan dasar terbentuk setelah berminggu-minggu tekanan turun. Grafik yang dibagikan oleh komentator pasar Gem Detecter menunjukkan BTC/USDT terkonsolidasi di dalam struktur yang mengencang, mengikuti downtrend yang lebih luas yang ditandai dengan serangkaian higher lows dan lower lows.

Grafik Harian Bitcoin TetherUS. Sumber: X

Grafik tersebut menguraikan kisaran harga terkompresi di mana momentum penjualan telah melambat, dengan candle berkumpul di dekat level terendah terkini. Menurut analisis, jenis struktur ini sering muncul setelah penurunan yang berkepanjangan, ketika volatilitas berkontraksi dan aksi harga stabil. Setup tersebut mengikuti beberapa upaya rebound yang gagal di awal kuartal, masing-masing dibatasi oleh resistance menurun.

Pada saat yang sama, analis menggambarkan pola tersebut sebagai "sinyal bottom yang jelas," sambil membingkai pandangan tersebut sebagai prospek jangka panjang daripada pergerakan jangka pendek. Dalam postingan media sosial, Gem Detecter mengatakan 2026 bisa menandai tahun yang kuat untuk Bitcoin dan pasar altcoin yang lebih luas, menghubungkan pandangan tersebut dengan struktur teknikal saat ini.

Data pasar menunjukkan Bitcoin tetap jauh di bawah level tertinggi sebelumnya, mencerminkan kehati-hatian di pasar spot dan derivatif. Sementara beberapa trader melihat konsolidasi sebagai pembangunan dasar awal, yang lain terus mengamati konfirmasi melalui ekspansi volume atau penembusan yang menentukan dari kisaran saat ini.

Untuk saat ini, aksi harga tetap terkendali, dengan grafik mencerminkan konsolidasi daripada pembalikan tren yang dikonfirmasi.