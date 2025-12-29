Bitcoin tembus $90.000 saat pemulihan menguat di tengah ketidakpastian makro

Bitcoin menunjukkan kekuatan pada Senin pagi, melonjak melampaui $90,000, menawarkan optimisme jangka pendek setelah berminggu-minggu mengalami tekanan.

Namun, cryptocurrency terbesar di dunia terus menghadapi ketidakpastian makroekonomi, membuat analis terbagi dalam menilai apakah pergerakan ini dapat berkembang menjadi rebound yang berkelanjutan.

Bitcoin rebound

Bitcoin menemukan support di atas zona $85,500 dan memulai gelombang pemulihan, naik melampaui $88,000 sebelum menembus $90,000.

Menurut grafik TradingView, Bitcoin mencapai level tertinggi intraday di 90,143.

Pergerakan ini membawa BTC hampir ke level retracement Fibonacci 90,883.

Harga saat ini diperdagangkan di atas $89,942 dan simple moving average 100 jam, sinyal positif jangka pendek.

Saat ini, Bitcoin memiliki target kenaikan potensial di $90,200 dan $90,500. Lebih dari itu, bulls mungkin menguji zona resistance yang lebih tinggi di sekitar $91,500 dan $92,000.

Indikator teknikal secara hati-hati mendukung: MACD per jam mendapatkan momentum di wilayah bullish, sementara RSI per jam telah bergerak di atas level 50.

Risiko penurunan tetap ada jika pemulihan terhenti

Token ini memiliki support langsung di $88,000, dengan minat beli yang lebih kuat diperkirakan di sekitar $87,250.

Di bawah itu, support kunci berikutnya terletak di dekat $86,500.

Penurunan yang lebih dalam dapat mendorong Bitcoin kembali menuju $85,500, sementara penembusan di bawah level $84,500 dapat mempercepat kerugian dalam jangka pendek.

Level-level ini diawasi dengan ketat karena BTC terus diperdagangkan di bawah moving average 365 hari, indikator support jangka panjang yang kritis.

Bitcoin telah berada di bawah moving average ini sejak November, menandai pemutusan tren naik struktural yang dimulai pada 2023.

Tekanan akhir tahun dan ketidakpastian makro membebani prospek

Di luar aksi harga jangka pendek, Bitcoin menghadapi tekanan akhir tahun yang signifikan.

Candle BTCUSD tahunan akan ditutup dalam merah kecuali Bitcoin dapat naik lebih dari 3,5% di atas pembukaan tahunannya sekitar $93,374.

Komentator pasar mencatat bahwa kegagalan untuk melakukannya akan menandai tahun pasca-halving pertama yang ditutup negatif.

Bitcoin mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di atas $125,000 pada Oktober, tetapi koreksi tajam di seluruh pasar segera menyusul.

Sejak puncak tersebut, BTC telah turun sekitar 30%, membentuk dasar lokal di dekat $80,000 pada November.

Penurunan ini telah memicu perdebatan tentang apakah bull market yang lebih luas telah berakhir atau apakah pergerakan ini merupakan koreksi yang berkepanjangan.

Faktor makro tetap menjadi pusat diskusi.

Suku bunga yang lebih rendah biasanya mendukung aset risk-on seperti cryptocurrency, tetapi ekspektasi untuk pelonggaran lebih lanjut telah melemah.

Federal Reserve AS memberikan tiga pemotongan suku bunga 25 basis poin pada 2025, namun komentar Chair Jerome Powell pada pertemuan FOMC Desember menyarankan kehati-hatian ke depan.

Menurut alat FedWatch CME Group, hanya 18,8% investor yang mengharapkan pemotongan suku bunga pada pertemuan Januari.

Saat Bitcoin berusaha bertahan di atas $90,000, trader tetap fokus pada level resistance kunci dan sinyal kebijakan bank sentral, keduanya kemungkinan akan membentuk arah harga hingga 2026.

