Harga Bitcoin membidik breakout segitiga simetris saat arus keluar ETF mingguan mencapai $780 juta

Harga Bitcoin sedang mengamati penembusan dari pola konsolidasi saat pembeli merebut kembali kendali. Pada saat yang sama, dana yang diperdagangkan di bursa BTC spot telah menyaksikan arus keluar bersih lebih dari $780 juta.

Ringkasan Harga Bitcoin merebut kembali level $90.000 pada hari Senin.

Ketegangan Rusia-Ukraina yang diperbarui dan spekulasi harga BTC yang meningkat memicu rebound.

Pola segitiga simetris bullish telah terbentuk pada grafik 4 jam.

Menurut data dari crypto.news, harga Bitcoin (BTC) turun dari level $90.000 pada 22 Desember dan kemudian merosot hingga serendah $86.740 pada Malam Natal. Sementara bulls mencoba merebut kembali level $90k sekali lagi, mereka terpotong di sedikit lebih dari $89.000 pada hari Jumat dan diperdagangkan dalam zona $87.000-$88.000 selama akhir pekan.

Harga Bitcoin turun minggu lalu di tengah arus keluar yang terus-menerus dari dana ETF spot-nya, pembalikan dari arus masuk signifikan yang terlihat sepanjang sebagian besar kuartal kedua dan ketiga tahun ini yang telah mendukung reli Bitcoin menuju rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $126.080 pada bulan Oktober.

Menurut data dari SoSoValue, dua belas ETF BTC spot menyaksikan arus keluar bersih sebesar $782 juta antara 22 Desember dan 26 Desember, melanjutkan tren arus keluar yang telah melihat $1,08 miliar keluar dari produk investasi sejauh ini di bulan Desember, dan $3,48 miliar pada bulan sebelumnya.

Arus keluar seperti itu menandakan bahwa keyakinan jangka panjang dari pedagang institusional tetap lemah dan kemungkinan akan terus membuat sentimen investor tetap tertekan.

Selain itu, harga Bitcoin tetap terjaga di tengah berkurangnya ekspektasi pemotongan suku bunga Fed untuk Januari dan bulan-bulan berikutnya, karena komentar terbaru dari Ketua Fed dan pejabat kunci menunjukkan sikap yang lebih hati-hati seputar pemotongan suku bunga.

Menurut data dari Polymarket, peluang pemotongan 25 basis poin berada di 13% pada saat berita ini ditulis, sementara peluang tidak ada perubahan berada di 87%.

Pada hari Senin, 25 Desember, BTC berhasil pulih kembali di atas $90.000 hingga sedikit lebih dari $90.200 untuk waktu singkat, sebelum menetap di $89.830 pada saat berita ini ditulis.

Peningkatan Bitcoin hari ini tampaknya didorong oleh ketegangan geopolitik yang diperbarui antara Rusia dan Ukraina pada hari Minggu, yang mendorong harga minyak lebih tinggi dan kemudian mendorong pedagang untuk memindahkan modal mereka ke aset safe-haven, termasuk Bitcoin, yang sering dilihat sebagai lindung nilai digital terhadap ketidakpastian.

Keuntungan harga BTC juga didukung oleh peningkatan permintaan dari pedagang derivatif. Terutama, pedagang ritel jangka pendek tampaknya mendorong sebagian besar aktivitas baru-baru ini.

Data dari CoinGlass menunjukkan bahwa tingkat pendanaan tertimbang Bitcoin telah bergerak ke salah satu level tertinggi sejak Oktober, tanda yang jelas bahwa lebih banyak investor bertaruh pada peningkatan lebih lanjut dalam harga Bitcoin, setidaknya dalam jangka pendek.

Open interest futures Bitcoin juga meningkat 7% dalam 24 jam terakhir, tanda lebih banyak peserta memasuki pasar, yang pada gilirannya dapat memiliki efek penguat pada harganya.

Analisis harga Bitcoin

Pada grafik 4 jam, aksi harga Bitcoin telah membentuk segitiga simetris sejak pertengahan November tahun ini. Meskipun cenderung menjadi formasi netral, penembusan garis tren atas biasanya berfungsi sebagai pemicu bullish untuk reli naik yang berkelanjutan.

Pada saat berita ini ditulis, bulls tampaknya memiliki keuntungan teknis atas pasar. Aroon Up mencapai 100% dibandingkan dengan Aroon Down sebesar 7,14%, menandai kontras yang mencolok dan menandakan permintaan pembeli yang jauh lebih kuat daripada tekanan jual.

Selain itu, garis MACD juga telah bergerak di atas garis nol dan sedang bergerak naik, yang lebih lanjut mengkonfirmasi pembalikan tren menuju momentum bullish.

Dengan demikian, pedagang akan mengamati dengan cermat level $90.975, yang selaras dengan level retracement Fibonacci 38,2%. Penembusan yang menentukan di atas level dengan volume yang kuat dapat mengkonfirmasi penembusan pola dan kemudian mendorong harganya hingga setinggi $94.200, level di mana bulls berhasil mencapai awal bulan ini sebelum mundur.

Sementara momentum mendukung kenaikan, penutupan di bawah zona support $87.000 akan membatalkan tesis bullish langsung, berpotensi mengekspos Bitcoin untuk mundur menuju level psikologis $85.000.