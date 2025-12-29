Mengapa perusahaan kripto besar berbeda pandangan tentang Ether menjelang 2026

Trend Research telah meningkatkan kepemilikan Ether-nya di atas 601.000 ETH menggunakan stablecoin pinjaman.

Perusahaan ini kini menjadi pemegang Ether korporat terbesar ketiga meskipun tidak terdaftar di bursa.

Fundstrat memperkirakan Ether akan turun menuju $1.800 pada kuartal pertama 2026.

Saat mendekati 2026, Ether menjadi garis pemisah yang jelas bagi perusahaan besar yang berfokus pada kripto.

Beberapa perusahaan meningkatkan eksposur secara agresif, sementara yang lain bersiap menghadapi potensi penurunan di bulan-bulan mendatang.

Data on-chain terbaru dan posisi pasar menunjukkan bahwa strategi korporat seputar Ether tidak lagi sejalan, mencerminkan ekspektasi berbeda seputar perilaku harga, kondisi likuiditas, dan kecepatan adopsi kripto dalam sistem keuangan.

Trend Research terus maju

Perusahaan investasi berbasis Hong Kong Trend Research terus mengakumulasi Ether meskipun diskusi tentang risiko penurunan di awal 2026 semakin meningkat.

Data blockchain yang dibagikan oleh Lookonchain menunjukkan perusahaan tersebut baru-baru ini membeli ETH senilai sekitar $35 juta, meningkatkan total kepemilikannya di atas 601.000 ETH.

Pada harga saat ini, posisi tersebut bernilai sekitar $1,83 miliar.

Data yang sama menunjukkan bahwa Trend Research telah meminjam sekitar $958 juta dalam stablecoin dari protokol pinjaman terdesentralisasi Aave.

Harga pembelian rata-ratanya berada di dekat $3.265 per ETH. Lookonchain menerbitkan rincian ini dalam postingan hari Senin di X.

Menurut postingan pendiri Jack Yi, Trend Research berencana terus membeli Ether terlepas dari pergerakan harga jangka pendek beberapa ratus dolar.

Selain ETH, perusahaan ini juga mempertahankan posisi besar dalam token World Liberty Financial yang terkait dengan keluarga Trump, menggarisbawahi sikap kripto dengan keyakinan tinggi yang lebih luas menjelang tahun depan.

Peringkat pemegang korporat bergeser

Dengan lebih dari 601.000 ETH, Trend Research kini menempati peringkat sebagai pemegang Ether korporat terbesar ketiga.

Perusahaan ini berada di belakang BitMine Immersion Technologies dan SharpLink Gaming.

Namun, karena Trend Research tidak terdaftar secara publik, perusahaan ini tidak muncul di beberapa platform pelacakan yang banyak diikuti, termasuk StrategicEthReserve.

BitMine, pemegang Ether korporat terbesar, secara historis mengandalkan strategi dollar cost averaging daripada akumulasi fase tunggal yang besar.

Kontras ini menyoroti bagaimana perusahaan dengan neraca yang signifikan mengadopsi pendekatan berbeda saat ketidakpastian meningkat seputar siklus pasar berikutnya.

Fundstrat menandai risiko penurunan

Sementara beberapa perusahaan terus mengakumulasi, yang lain bersiap menghadapi kemungkinan penurunan.

Fundstrat Global Advisors baru-baru ini mengedarkan catatan penelitian internal yang memproyeksikan bahwa Ether bisa turun ke titik terendah lokal sekitar $1.800 pada kuartal pertama 2026.

Tangkapan layar catatan tersebut muncul pada 21 Desember dan dikaitkan dengan co-founder dan managing partner Fundstrat Tom Lee.

Analisis tersebut menunjukkan pullback yang berarti di seluruh aset kripto utama pada paruh pertama 2026, diikuti oleh pembentukan titik terendah yang tahan lama baik di kuartal pertama atau ketiga sebelum pemulihan menjelang akhir tahun.

Prakiraan tersebut menarik perhatian karena Lee juga merupakan chairman BitMine, yang memegang Ether senilai sekitar $12,3 miliar, menjadikannya pemegang ETH korporat terbesar yang diketahui.

Smart money tetap berhati-hati

Data positioning menunjukkan bahwa trader profesional juga cenderung defensif.

Menurut platform intelijen blockchain Nansen, trader yang dilabeli sebagai smart money tetap net short pada Ether sekitar $117 juta.

Pada saat yang sama, data Nansen menunjukkan trader ini menambahkan sekitar $15 juta dalam posisi long selama 24 jam terakhir.

Langkah ini menunjukkan peningkatan moderat dalam selera risiko, meskipun positioning keseluruhan terus mencerminkan kehati-hatian seputar arah harga jangka pendek.

