Strategi Membeli 1.229 BTC senilai $108,8 Juta, Meningkatkan Kepemilikan Menjadi 672.497 BTC

TLDR

Strategy mengakuisisi 1.229 BTC seharga sekitar $108,8 juta dengan harga rata-rata $88.568 per Bitcoin.

Pembelian terbaru meningkatkan total kepemilikan Bitcoin Strategy menjadi 672.497 BTC per 28 Desember 2025.

Strategy mencatat yield BTC year-to-date sebesar 23,2% pada tahun 2025, berdasarkan data pasar yang diungkapkan.

Portofolio Bitcoin perusahaan diakuisisi seharga $50,44 miliar, dengan biaya rata-rata $74.997 per koin.

Pembelian terjadi saat Bitcoin diperdagangkan mendekati $87.218, di bawah resistance kunci di $92.000–$94.000.

Strategy mengkonfirmasi akuisisi 1.229 BTC seharga sekitar $108,8 juta, dengan harga rata-rata $88.568 per bitcoin. Menurut pengumuman yang dibuat, pembelian terbaru ini meningkatkan total kepemilikan perusahaan menjadi 672.497 BTC per 28 Desember 2025.

Strategy Mencatat Yield BTC 23,2% pada 2025

Menurut data pasar yang tersedia, yield BTC year-to-date Strategy berada di 23,2% untuk tahun 2025. Total portofolio Bitcoin perusahaan diakuisisi seharga $50,44 miliar, membawa biaya rata-rata per koin menjadi $74.997. Menurut data yang diungkapkan, Strategy terus mengakumulasi BTC melalui strategi pembelian terstruktur dan konsisten di berbagai kondisi pasar.

Pembelian Strategy sejalan dengan pendekatan berkelanjutannya terhadap akumulasi aset digital jangka panjang. Perusahaan belum melaporkan penjualan atau likuidasi kepemilikan BTC yang ada hingga saat ini. Posisi Strategy tetap menjadi salah satu kepemilikan bitcoin korporat terbesar yang diketahui publik di pasar.

Harga Bitcoin Turun di Bawah $88K Setelah Pembalikan Intraday Tajam

Akumulasi baru ini terjadi saat Bitcoin diperdagangkan di bawah ATH-nya, mencatat penurunan 30%. Pada saat penulisan, data CoinMarketCap menunjukkan bahwa Bitcoin diperdagangkan di $87.218,24, mewakili penurunan 0,69% selama 24 jam terakhir. Grafik mencerminkan sesi volatil yang ditandai dengan pergerakan naik tajam diikuti oleh penurunan cepat. Setelah diperdagangkan datar selama jam-jam awal, Bitcoin melonjak melewati $90.000 pada sesi pagi.

Sumber: CoinMarketCap

Pergerakan naik bertepatan dengan peningkatan substansial dalam aktivitas perdagangan karena volume mencapai $40,07 miliar, naik 195,21%. Meskipun momentum bullish, Bitcoin gagal mempertahankan level tinggi dan turun kembali di bawah $88.000. Pullback menghapus keuntungan awal, meninggalkan harga di wilayah negatif untuk hari itu.

Aksi harga menunjukkan puncak diikuti oleh tekanan jual yang stabil sepanjang sore. Zona merah di grafik menunjukkan bahwa penurunan bertambah cepat di akhir sesi. Harga terus berfluktuasi di bawah $88.000, tanpa tanda-tanda pemulihan dalam satu jam terakhir.

Apakah Strategy Melihat Kekuatan di Mana Analis Melihat Risiko?

Pembelian Strategy terjadi ketika analis pasar mengisyaratkan perubahan terbatas dalam harga Bitcoin. Seperti yang diungkapkan oleh CoinMarketCap, Bitcoin menembus level $90.000 tetapi kesulitan mempertahankan posisinya di atas. Pengamatan Ted Pillows menyoroti bahwa Bitcoin saat ini diperdagangkan dalam rentang yang ditentukan antara zona support dan resistance pada grafik harian.

Sumber: X

Aksi harga Bitcoin tetap di bawah resistance $92.000–$94.000, yang menandai area supply kritis. Selama Bitcoin tidak merebut kembali rentang ini, bulls tidak mengontrol struktur pasar saat ini. Grafik harga menunjukkan tekanan downside yang jelas di dekat zona penolakan $94.000 dengan beberapa upaya gagal untuk menembus ke atas.

Support berada di dekat $84.000 dan $81.300, dengan level lebih rendah sekitar $78.000 bertindak sebagai zona demand yang mungkin. Jika Bitcoin tetap di bawah $92.000, retracement lebih lanjut menuju zona-zona ini mungkin mengikuti, mencerminkan keraguan pasar yang berkelanjutan. Dorongan naik berikutnya harus merebut kembali $92.000–$94.000 untuk membatalkan struktur lower high yang saat ini terbentuk.

