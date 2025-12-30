Bitcoin Membantu Status Cadangan Devisa USD: CEO Coinbase

CEO Coinbase Brian Armstrong mengklaim Bitcoin memberikan kompetisi yang sehat bagi dolar AS, yang pada gilirannya menekan pembuat kebijakan untuk menjaga disiplin fiskal dan membantu mempertahankan dominasi mata uang hijau tersebut.

"[Bitcoin] memberikan pengawasan dan keseimbangan pada dolar dalam arti jika ada terlalu banyak pengeluaran defisit atau inflasi di AS, orang-orang akan beralih ke Bitcoin di masa ketidakpastian," argumentasi Armstrong dalam wawancara di Tetragrammaton dengan Rick Rubin pada hari Kamis.

"Mungkin tidak masalah memiliki inflasi 2-3% jika ekonomi tumbuh pada 2-3% tetapi jika inflasi melampaui pertumbuhan ekonomi, Anda pada akhirnya akan kehilangan status mata uang cadangan, dan itu akan menjadi pukulan besar bagi Amerika Serikat."

Dia mengatakan bahwa Bitcoin (BTC) secara tidak langsung menjaga dolar tetap terkendali dengan memastikan Federal Reserve dan regulator keuangan menghindari tindakan yang dapat merusak kepercayaan pada ekonomi AS.

"Jadi saya sebenarnya berpikir dengan cara yang aneh, Bitcoin membantu memperpanjang eksperimen Amerika," simpul bos Coinbase tersebut.

Utang Amerika tumbuh $6 miliar per hari, mendekati $38 triliun

Utang nasional AS telah melonjak menjadi $37,65 triliun, dan sekarang naik sebesar $70.843 per detik — atau hampir $4,25 juta per menit — menurut dasbor utang Komite Ekonomi Bersama Kongres AS.

Pada awal Oktober, JPMorgan mempromosikan Bitcoin dan emas sebagai "perdagangan debasement" di tengah meningkatnya ketidakpastian pada dolar.

Bitcoin melonjak ke level tertinggi $126.080 pada 10 Oktober tetapi sejak itu turun 30% menjadi $88.210, sementara emas terus melanjutkan kenaikannya, mencetak rekor tertinggi terbaru $4.545 per ons pada hari Jumat.

Pemerintahan Trump menandatangani perintah eksekutif untuk membentuk Strategic Bitcoin Reserve pada bulan Maret, sebuah langkah yang menurut beberapa senator AS dapat mengurangi utang negara yang terus meningkat.

Namun, cadangan tersebut saat ini menimbun Bitcoin yang disita tanpa membeli apapun dan RUU Bitcoin Act of 2025 — yang dimaksudkan untuk mendukung SBR — masih dalam tahap legislatif awal di Kongres.

Stablecoin mungkin lebih baik dalam mempertahankan dominasi dolar

Pakar industri lain berpendapat bahwa stablecoin memiliki peran yang lebih besar dalam memperkuat status dolar AS sebagai mata uang cadangan dibandingkan Bitcoin.

Selain menciptakan permintaan kuat untuk utang AS, stablecoin mendorong dolar AS ke tangan individu dan bisnis di seluruh dunia, kata CEO Polygon Foundation Sandeep Nailwal bulan lalu.

AS mengesahkan GENIUS Act pada pertengahan Juli, yang dipandang sebagai salah satu kerangka kerja stablecoin paling komprehensif hingga saat ini.

Pasar stablecoin saat ini berada di $312,6 miliar, angka yang diperkirakan Departemen Keuangan AS pada bulan April akan mencapai $2 triliun pada tahun 2028.

