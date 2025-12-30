Pendiri Semler Scientific: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui usulan merger dengan Strive akan diadakan pada 13 Januari.

PANews melaporkan pada 30 Desember bahwa Eric Semler, pendiri perusahaan terdaftar di AS Semler Scientific, mengeluarkan pernyataan mendesak semua pemegang saham untuk memberikan suara mendukung usulan merger dengan Strive, dengan menyatakan, "Pemungutan suara sekarang dibuka, dan rapat pemegang saham khusus untuk menyetujui merger akan diadakan pada 13 Januari." Semler mencatat, "Dalam merger ini, pemegang saham SMLR (Semler Scientific) akan menerima saham ASST (Strive) dengan rasio penukaran 21,05x. Setelah merger, kami akan memegang hampir 13.000 bitcoin, menempatkan perusahaan gabungan di antara lima besar perusahaan publik yang menggunakan BTC sebagai aset cadangan strategis utama."

