BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
PANews melaporkan pada 30 Desember bahwa pendiri Manus, Xiao Hong, telah menambahkan "BTC holder" di tag profil akun Jike-nya. Sebelumnya, dilaporkan bahwa MetaPANews melaporkan pada 30 Desember bahwa pendiri Manus, Xiao Hong, telah menambahkan "BTC holder" di tag profil akun Jike-nya. Sebelumnya, dilaporkan bahwa Meta

Profil media sosial pendiri Manus, Xiao Hong, mencantumkan tag "BTC holder".

Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/12/30 11:23
BIO Protocol
BIO$0.0447-3.53%
Tagger
TAG$0.0004424+1.77%
Bitcoin
BTC$96,905.58+2.08%
Effect AI
EFFECT$0.005383+3.77%
AI
AI$0.04129-1.40%

PANews melaporkan pada 30 Desember bahwa pendiri Manus Xiao Hong telah memasukkan "pemegang BTC" dalam tag profil akun Jike-nya.

Sebelumnya, dilaporkan bahwa Meta mengakuisisi Butterfly Effect, perusahaan yang mengembangkan aplikasi AI Manus, senilai miliaran dolar. Ini merupakan akuisisi terbesar ketiga Meta sejak didirikan. Setelah akuisisi, Butterfly Effect akan terus beroperasi secara independen, dan pendirinya, Xiao Hong, akan menjadi wakil presiden Meta.

Peluang Pasar
Logo BIO Protocol
Harga BIO Protocol(BIO)
$0.0447
$0.0447$0.0447
-4.91%
USD
Grafik Harga Live BIO Protocol (BIO)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20
Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump menghentikan rencana pemecatan Powell saat Fed menghadapi investigasi kriminal di tengah kekhawatiran inflasi.
Bagikan
bitcoininfonews2026/01/15 19:21