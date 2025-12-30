BursaDEX+
Ethereum, mata uang kripto terbesar kedua di dunia, mulai mengalami kenaikan kecil dan menembus di atas $3.000 kemarin setelah penurunan yang berkepanjangan, tetapi tidak dapat bertahan

Harga Ethereum Turun di Bawah $2.950 Setelah Rebound Singkat, Fokus pada Zona Resistance $3.050

Penulis: ThenewscryptoSumber: Thenewscrypto
2025/12/30 15:21
  • ETH diperdagangkan di dekat kisaran $2,940 setelah pemulihan singkat, dengan support di $2,925 dan resistance di $2,975
  • Untuk sisi atas, merebut kembali $3,000 hingga $3,050 sangat penting untuk momentum bullish

Ethereum, cryptocurrency terbesar kedua di dunia, memulai pergerakan naik kecil dan menembus di atas $3,000 kemarin setelah penurunan yang berkepanjangan, tetapi tidak dapat mempertahankan momentum tersebut dan gagal di dekat $3,048. Sekarang, ETH diperdagangkan di bawah kisaran $2,950. 

(Sumber: CMC)

Ethereum Mencoba Rebound, Tetapi Harga Turun Lagi

Menurut data CMC, kemarin, ETH mulai rebound, secara bertahap bergerak naik dari $2,928, kemudian menembus $2,990 dan bahkan menyentuh di atas level resistance $3,000, dan membentuk kisaran tertinggi di dekat $3,040-$3,050. 

Kemudian, lebih awal hari ini, ETH turun sekitar $2,925, tetapi telah mulai bergerak naik sedikit. Pada saat penulisan, ETH diperdagangkan di dekat $2,944.34, mencerminkan penurunan 3,25% selama 24 jam terakhir. Kapitalisasi pasarnya berada di $355,36 miliar. Karena ETH saat ini diperdagangkan 40,5% di bawah zona tertinggi sepanjang masa. 

Selain itu, Bitmine Immersion Technologies (BMNR) merilis siaran pers pada hari Senin, di mana mereka telah membeli sekitar 44.463 ETH minggu lalu, dan mendorong total kepemilikan menjadi 4,1 juta ETH, karena nilai ini sekitar 3,41% dari seluruh pasokan ETH. Meskipun pembelian institusional tetap kuat, ETH telah diperdagangkan lebih rendah hari ini.

Apa Selanjutnya untuk ETH?

(Sumber: TradingView)

Indikator teknikal terus menunjukkan momentum bearish, dengan Relative Strength Index (RSI) berada di sekitar 41, menunjukkan kekuatan pembelian yang lemah sambil tetap di atas level oversold.

Sementara itu, MACD menampilkan garis biru di bawah garis sinyal, yang merupakan crossover bearish, menunjukkan bahwa penjual saat ini memiliki pengaruh lebih besar daripada pembeli. Bersama-sama, indikator-indikator ini mengisyaratkan tekanan turun yang berlanjut untuk Ethereum, tanpa konfirmasi kuat dari pembalikan positif saat ini.

Support langsung Ethereum berada di dekat $2,925, dan penurunan di bawah level ini dapat melihat support di $2,900, kemudian kelemahan lebih lanjut berpotensi menguji support berikutnya di dekat $2,875. Untuk sisi atas, $2,975 tetap menjadi resistance jangka pendek, sementara $3,000-$3,050 tetap menjadi level breakout kunci untuk mendapatkan kembali momentum bullish.

Berita Crypto Terkini Hari Ini:

‌Strategy Menjaga Minat BTC Tetap Hidup Setelah Harga Bitcoin Kehilangan Momentum

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

