Metaplanet Menambah 4.279 BTC di Q4, Meningkatkan Kepemilikan Bitcoin menjadi 35.102 BTC

Metaplanet, sebuah perusahaan investasi Jepang, telah meningkatkan secara signifikan posisi Bitcoin-nya dengan mengakumulasi 4.279 BTC pada Q4 tahun 2025. Pembelian terbaru ini membuat total portofolio BTC Metaplanet mencapai 35.102. Semakin menegaskannya sebagai entitas korporat terkemuka dalam hal agresif membangun portofolio BTC di Asia.

Perkembangan ini diverifikasi oleh Simon Gerovich, CEO Metaplanet, yang menunjukkan skala kesepakatan tersebut dan kinerja mengesankan perusahaan pada return BTC tahun ini.

Pembelian Bitcoin Q4 Senilai $451 Juta

Berdasarkan pengungkapan, Metaplanet membeli total 4.279 BTC dengan harga sekitar $105.412 per Bitcoin, menghabiskan total sekitar $451,06 juta pada kuartal keempat tahun 2025. Akuisisi BTC oleh perusahaan ini terjadi ketika pasar kripto mencatat tingkat keterlibatan institusional yang signifikan, bersama dengan pergerakan harga yang meningkat.

Jadi, Metaplanet saat ini memegang total kumulatif 35.102 BTC dengan harga pembelian rata-rata sekitar $107.606 per unit. Basis biaya keseluruhannya sekitar $3,78 miliar.

Yield BTC Melonjak ke 568% YTD

Salah satu informasi paling menarik dari pembaruan Metaplanet adalah yield Bitcoin yang dilaporkan sebesar 568,2% sejauh ini di tahun 2025. Ini dapat dinilai berdasarkan sejauh mana perkembangan kepemilikan BTC perusahaan terhadap total modal yang dimilikinya. Di antara strategi yang cenderung dilakukan oleh perbendaharaan seperti itu adalah promosi kepemilikan BTC.

Yield besar ini menunjukkan pendekatan akumulasi berbasis opini perusahaan alih-alih day trading dan keyakinan bahwa BTC adalah investasi perbendaharaan jangka panjang.

Kepercayaan Institusional terhadap BTC Menguat

Akumulasi berkelanjutan aset Metaplanet menyerupai tren di mana entitas institusional dan korporat memutuskan untuk meningkatkan cadangan BTC mereka sebagai hasil dari apresiasi yang berkembang terhadap kemampuannya untuk melindungi dari devaluasi mata uang. Selain itu, tampaknya Metaplanet mengikuti jejak pemilik BTC global terkemuka.

