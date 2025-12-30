Metaplanet Menghabiskan $451 Juta untuk Bitcoin, Kepemilikan Melampaui 35.000 BTC

Metaplanet membeli Bitcoin senilai $451 juta selama Q4, mengangkat total kepemilikannya menjadi 35.102 BTC di tengah volatilitas pasar.

Metaplanet telah membeli Bitcoin senilai $451 juta lagi selama kuartal keempat yang bergejolak.

Perusahaan Jepang ini tetap aktif bahkan saat harga turun tajam, dan langkah ini telah mendorong total kepemilikan Bitcoin-nya ke level tertinggi baru.

Metaplanet Membeli Bitcoin Senilai $451 Juta di Q4

Metaplanet membeli Bitcoin senilai $451 juta selama kuartal terakhir tahun ini.

CEO perusahaan Simon Gerovich membagikan pembaruan tersebut dalam postingan publik dan mengatakan bahwa perusahaan mengakuisisi 4.279 BTC selama periode tersebut. Perusahaan juga membayar harga rata-rata $105.412 per Bitcoin.

Pembelian besar-besaran ini terjadi selama fluktuasi harga di sebagian besar pasar, ketika Bitcoin mencapai rekor tertinggi di atas $126.000 pada awal Oktober. Harga kemudian turun cepat dan jatuh di bawah $85.000 beberapa minggu kemudian.

Meskipun terjadi penurunan ini, Metaplanet terus membeli.

Setelah pembelian ini, perusahaan kini memegang 35.102 BTC dan telah menghabiskan sekitar $3,78 miliar secara total. Yang perlu dicatat, biaya rata-rata di semua kepemilikan berada di sekitar $107.606 per Bitcoin.

Mendanai Strategi Bitcoin

Metaplanet tidak hanya mengandalkan kas. Perusahaan menggunakan kombinasi pinjaman dan penerbitan saham baru. Pada bulan Oktober, perusahaan mengamankan fasilitas kredit senilai $500 juta, dan tujuannya adalah untuk mendukung rencana pembelian kembali saham dan pembelian Bitcoin.

Manajemen mengatakan bahwa pinjaman tersebut memiliki risiko terbatas. Perusahaan menjaga tingkat pinjaman tetap rendah dibandingkan dengan nilai Bitcoin-nya dan kebijakan ini memberikan ruang bahkan selama penurunan harga.

Secara keseluruhan, perusahaan memperkirakan efek keuangan dari pinjaman tersebut akan tetap kecil pada akhir tahun.

Metaplanet juga menerbitkan saham baru kepada investor luar negeri. Ini membantu mendanai pembelian Bitcoin lebih lanjut. Pendekatan ini juga memungkinkan perusahaan untuk terus membangun perbendaharaannya tanpa tekanan berat pada operasi harian.

Volatilitas Pasar Memukul Valuasi

Harga Bitcoin turun tajam selama kuartal tersebut. Pada saat pelaporan, Bitcoin diperdagangkan mendekati $87.400 dan level tersebut menempatkan pembelian kuartal keempat Metaplanet pada kerugian di atas kertas.

$451 juta yang dihabiskan sekarang dinilai lebih dekat ke $374 juta.

Total kepemilikan bernilai sekitar $3,06 miliar pada harga saat ini, tetapi masih jauh di bawah jumlah total yang dihabiskan.

Tren menarik lainnya adalah bagaimana saham perbendaharaan Kripto turun selama penurunan. Saham Metaplanet mengikuti tren karena sahamnya yang terdaftar di AS di OTC Markets ditutup turun 4,26% pada $2,70.

Awal tahun ini, saham-saham tersebut diperdagangkan di atas $15.

Saham yang terdaftar di Tokyo juga turun. Saham turun hampir 8% dalam satu sesi dan ditutup pada 405 yen. Meski begitu, saham tersebut mengakhiri tahun naik sekitar 8%.

Nilai Perbendaharaan dan Penjelasan mNAV

Metaplanet melacak nilainya menggunakan metrik yang disebut mNAV. Ini membandingkan nilai pasar perusahaan dengan nilai perbendaharaan Bitcoin-nya.

mNAV Metaplanet saat ini sekitar 9,98 | sumber: BitcoinTreasuries

Pembacaan di atas 1 berarti saham diperdagangkan dengan premi. Ini penting karena mNAV perusahaan cenderung berfluktuasi antara 0,9 dan 1,02, menunjukkan bahwa pasar menilai perusahaan sedikit di atas (atau di bawah) kepemilikan Bitcoin-nya.

Metaplanet telah menyatakan bahwa Bitcoin-nya bertindak sebagai jaminan yang kuat, yang mendukung struktur pinjamannya dan membantu membatasi risiko penurunannya.

