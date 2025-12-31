Bitcoin (BTC) Melampaui Akumulasi 35K: Apakah Sedang Bersiap untuk All-Time High Baru di 2026?

Pasar cryptocurrency yang lebih luas telah mengalami periode stagnasi ekonomi selama beberapa bulan terakhir, dengan Bitcoin masih memegang sentimen dominan dari seluruh pasar.

Dengan konsolidasi tersebut, telah ada beberapa tanda akumulasi yang berkembang, yang diartikan sebagai penguatan tesis bullish jangka panjang untuk BTC. Pada saat pers, Bitcoin diperdagangkan pada $87.930,91 dengan penurunan 0,09% selama 24 jam terakhir.

Bitcoin Mempertahankan Support Kunci saat Konsolidasi Harga Menandakan Kekuatan

Bitcoin diperdagangkan sekitar $87K – $88K pada grafik TradingView harian, bersamaan dengan konsolidasi di bagian bawah zona support. Meskipun baru-baru ini mengalami aksi korektif, ia telah menunjukkan kemampuannya untuk mempertahankan kisaran harga.

Ini menunjukkan pelunakan tekanan jual. Masih di bawah moving average yang signifikan, tetapi pergerakan sideways menunjukkan bahwa harga akan membentuk basis yang kuat, daripada breakdown. Oleh karena itu, jika Bitcoin mempertahankan level support ini, pergerakan kembali ke level resistance $90K – $95K sangat mungkin terjadi, lebih lanjut memperkuat sentimen bullish menuju 2026.

Sumber : TradingView

Pasokan Exchange Menurun saat Aktivitas Whale Tetap Tinggi

Seperti yang ditunjukkan pada grafik data Santiment, pasokan BTC di exchange telah menurun, menandakan bahwa koin sedang dipindahkan dari exchange ke cold storage.

Selain itu, aktivitas transaksi whale yang sedang berlangsung di atas $100K menunjukkan bahwa pemegang besar yang aktif terus berpartisipasi dalam periode konsolidasi. Secara keseluruhan, ini menunjukkan perilaku akumulasi daripada distribusi.

Sumber: Santiment

Akumulasi Institusional Mendukung Tesis Bullish

Menurut update terbaru di X oleh CEO Metaplanet, Simon Gerovich @gerovich, perusahaan membeli 4.279 BTC, senilai sekitar $451 juta, membawa mereka ke total 35.102 BTC yang terakumulasi melalui pembelian besar-besaran ini sesuai dengan aktivitas di BTC Blockchain. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak investor institusional menjadi percaya diri dengan harga masa depannya.

Dengan harga BTC yang stabil dan dengan jumlah pasokan yang menurun di exchange, ditambah akumulasi BTC yang sedang berlangsung oleh pemegang besar (whale), ini menunjukkan bahwa BTC berada dalam tahap akumulasi saat ini. Jika tren ini berlanjut, tidak ada alasan BTC tidak dapat mulai naik lagi dalam harga, mencapai level tertinggi baru mungkin pada awal 2026.

