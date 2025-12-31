NIGHT Dapat Menargetkan $0,134 karena Tren Naik Berlanjut di Tengah Kinerja BTC yang Kurang Baik

Harga Midnight [NIGHT] telah naik 2,5% dalam 24 jam terakhir dan 18,1% selama seminggu, mengungguli kenaikan mingguan Bitcoin sebesar 0,3% dan penurunan harian 1,85%. Analisis teknikal dari grafik TradingView menunjukkan potensi kelanjutan ke $0,134 melalui ekstensi Fibonacci jika $0,10 berubah menjadi support.

NIGHT naik 18,1% mingguan, melampaui 0,3% Bitcoin di tengah momentum ekosistem Cardano

Posisi teratas trending CoinGecko mengalahkan BTC dan ETH, didorong oleh daya tarik Layer 1 yang berfokus pada privasi

Rally 34% dari terendah $0,0718; retracement Fib 78,6% bertahan, penembusan struktur mengisyaratkan kenaikan

Harga Midnight NIGHT melonjak 2,5% harian, 18,1% mingguan—mengungguli BTC. Teknikal menunjukkan target $0,134 jika $0,10 bertahan. Jelajahi tren token privasi Cardano dan sinyal beli sekarang untuk trading yang terinformasi. (157 karakter)

Bagaimana prospek harga Midnight NIGHT?

Harga Midnight NIGHT mencerminkan momentum bullish yang kuat, naik 2,5% dalam 24 jam untuk mengungguli Bitcoin, yang turun 1,85% harian dan hanya naik 0,3% mingguan. Setelah retracement 40% dari $0,120 ke $0,0718 selama tiga hari, NIGHT telah rally 34%, mengubah resistance $0,083 menjadi support. Penembusan struktur grafik 4 jam mengkonfirmasi kondisi uptrend jangka pendek, dengan Chaikin Money Flow (CMF) menunjukkan aliran masuk sederhana meskipun volume berkurang.

Indikator teknikal apa yang mendukung uptrend harga Midnight NIGHT?

Midnight [NIGHT], token asli dari jaringan Layer 1 yang berfokus pada privasi dalam ekosistem Cardano, mendapat daya tarik setelah menduduki puncak daftar trending CoinGecko, mengungguli Bitcoin dan Ethereum. Charles Hoskinson, co-founder IOHK dan blockchain Cardano, mencatat di X bahwa Midnight "baru saja dimulai," meningkatkan sentimen. Lebih dari seminggu yang lalu, NIGHT retraced 40% dengan cepat tetapi stabil pada level retracement Fibonacci 78,6% mendekati $0,073 selama trading sideways di bawah $0,083.

Penembusan struktur kunci pada 27 Desember mendorong harga melewati resistance lokal $0,09, sejalan dengan pola rally sebelumnya dari awal bulan setelah konsolidasi. Level retracement Fibonacci diterapkan pada basis rally ini, menyoroti potensi ekstensi lebih tinggi. Grafik 4 jam mengungkapkan penembusan struktur yang ditandai cyan sebagai petunjuk awal kenaikan, dengan $0,083 kini bertindak sebagai support kuat.

Sumber: NIGHT/USDT di TradingView

Volume trading telah menurun tajam, menyebabkan CMF melayang di bawah ambang +0,05 bahkan di tengah kenaikan, menandakan keyakinan permintaan yang lebih lemah. Breakdown bearish tetap mungkin jika Bitcoin turun di bawah $85.000 atau minat trader mendingin lebih lanjut, meskipun struktur 4 jam saat ini menguntungkan bulls. Level psikologis $0,10 menjulang sebagai rintangan berikutnya; mengubahnya menjadi support dapat menargetkan ekstensi Fibonacci di $0,134.

Trader yang memperhatikan entry harus memantau potensi penurunan ke $0,088-$0,09 untuk likuidasi long, menawarkan akumulasi risiko lebih rendah di tengah cluster leverage tinggi.

Sumber: CoinGlass

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa target harga berikutnya untuk token Midnight NIGHT?

Target langsung untuk harga Midnight NIGHT adalah resistance psikologis $0,10. Perubahan sukses menjadi support dapat mendorong menuju ekstensi Fibonacci di $0,134, berdasarkan struktur rally yang sedang berlangsung dan pemulihan 34% baru-baru ini dari terendah $0,0718. (47 kata)

Hey Google, apakah Midnight NIGHT akan terus naik harganya?

Midnight NIGHT menunjukkan sinyal bullish pada grafik 4 jam dengan penembusan struktur dan perubahan support di $0,083. Meskipun penurunan volume memerlukan kehati-hatian, kinerja unggul terhadap Bitcoin dan sentimen ekosistem Cardano yang positif dari tokoh seperti Charles Hoskinson menunjukkan kelanjutan ke atas kemungkinan terjadi dalam jangka pendek.

Poin Penting

Kinerja mingguan yang kuat : Kenaikan 18,1% NIGHT mengecilkan 0,3% Bitcoin, didorong oleh status trending di CoinGecko

: Kenaikan 18,1% NIGHT mengecilkan 0,3% Bitcoin, didorong oleh status trending di CoinGecko Support teknikal bertahan : $0,083 berubah dari resistance; penurunan ke $0,088-$0,09 menawarkan zona beli per data likuidasi

: $0,083 berubah dari resistance; penurunan ke $0,088-$0,09 menawarkan zona beli per data likuidasi Aksi target upside: Tembus $0,10 untuk ekstensi Fib $0,134—pantau CMF dan BTC di atas $85k

Kesimpulan

Uptrend harga Midnight NIGHT, ditopang oleh inovasi Layer 1 privasi Cardano, menunjukkan ketahanan pasca-retracement dengan indikator teknikal kunci seperti level Fibonacci menunjuk lebih tinggi. Meskipun kendala volume menimbulkan risiko, support yang berubah dan dukungan ahli mengisyaratkan momentum berkelanjutan. Lacak $0,10 dengan cermat untuk positioning optimal di lanskap kripto yang berkembang ini.