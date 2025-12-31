Metaplanet Ungkap Pembelian Bitcoin Senilai $451 Juta untuk Menutup Q4 2025

Perusahaan perbendaharaan Bitcoin Jepang Metaplanet baru saja mengumumkan bahwa mereka mengakumulasi 4.279 BTC selama kuartal keempat tahun 2025.

Metaplanet Menghabiskan $451 Juta Untuk Bitcoin di Q4 2025

Seperti yang diungkapkan oleh CEO Metaplanet Simon Gerovich dalam postingan X terbaru, perusahaan perbendaharaan Bitcoin tersebut melakukan akumulasi baru selama Q4 2025. Secara total, perusahaan menambahkan 4.279 BTC dengan harga beli rata-rata $105.412 selama periode ini. Pengumuman terbaru ini muncul setelah tiga bulan tanpa pembelian baru dari Metaplanet. Terakhir kali perusahaan Jepang tersebut menambahkan lebih banyak BTC adalah pada bulan September, dengan dua pembelian besar yang melibatkan lebih dari 5.000 token masing-masing terjadi di paruh kedua bulan tersebut.

Sekitar seminggu setelah pembelian kedua tersebut, Bitcoin membentuk titik tertinggi di atas $126.000, yang telah bertindak sebagai puncak pasar bullish sejauh ini. Perusahaan tidak membuat pengumuman sejak saat itu, yang mungkin disebabkan oleh fakta bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan yang signifikan.

Meskipun demikian, pengumuman baru ini menunjukkan bahwa Metaplanet diam-diam membeli token di latar belakang, dengan perusahaan hanya memilih untuk mengungkapkannya saat tahun 2025 mendekati akhir. Sebagai hasil dari akumulasi ini, kepemilikan Metaplanet telah tumbuh secara signifikan. Sebelum pembelian besar-besaran Q4 2025, perusahaan memegang 30.823 BTC. Sekarang, angka tersebut telah meningkat menjadi 35.102 BTC.

Ekspansi perbendaharaan Q4 2025 menelan biaya total $451,06 juta bagi perusahaan, tetapi karena penurunan harga cryptocurrency baru-baru ini, nilai token tersebut turun menjadi $376,26 juta hari ini.

Akumulasi baru bukan satu-satunya bagian dari perbendaharaan Bitcoin yang mengalami kerugian; seluruh kepemilikan perusahaan sebenarnya saat ini dalam keadaan merugi. Dengan basis biaya $107.606 per token, kepemilikan 35.102 BTC Metaplanet menelan biaya $3,78 miliar untuk dikumpulkan. Hari ini, koin-koin ini hanya bernilai $3,08 miliar.

Metaplanet saat ini merupakan pemegang BTC korporat terbesar keempat di dunia, seperti yang ditunjukkan oleh peringkat dari BitcoinTreasuries.net.

Bahkan dengan pembelian Q4 2025-nya, Metaplanet masih tertinggal lebih dari 8.000 BTC dari Twenty One Capital, yang memegang 43.514 BTC. Dengan demikian, perusahaan Simon akan memerlukan beberapa pembelian lagi dengan ukuran ini untuk memperkecil kesenjangan tersebut.

Dalam tabel, jelas bahwa Strategy, perusahaan perbendaharaan OG, berada di tingkat yang berbeda dari nama-nama lain dalam daftar, dengan total kepemilikan Bitcoin-nya saat ini mencapai 672.497 BTC.

Tidak seperti Metaplanet, perusahaan yang dipimpin Michael Saylor terus membuat pengumuman pembelian reguler bahkan ketika BTC mengalami pergeseran bearish. Yang terbaru dari ini muncul pada hari Senin ini, dengan perusahaan membeli 1.229 BTC.

Harga BTC

Pada saat penulisan, Bitcoin berada di sekitar $88.000, tidak berubah dari seminggu yang lalu.