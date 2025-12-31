Beranda > Berita > Bisnis > Kebangkitan penambangan BTC rumahan dan skala kecil

Saat musim dingin berlanjut hingga Desember 2025, beberapa orang biasa mulai menjalankan rig sederhana di rumah mereka sementara peternakan penambangan bitcoin besar di pedalaman sedang berjuang. Menjadi kaya dengan cepat bukan lagi tujuan utama. Bagi banyak penggemar ini, hal ini telah mengambil makna yang lebih intim sebagai sarana untuk mempertahankan keterlibatan mereka dengan BTC, berpotensi mengurangi biaya pemanas mereka, atau sekadar bereksperimen dengan perangkat keras karena passion mereka terhadap teknologi. Rig-rig kecil ini muncul di mana-mana, mempertahankan semangat desentralisasi asli, meskipun pemain industri masih mendominasi grafik hashrate.

Semuanya menjadi sulit bagi semua orang setelah halving 2024 mengurangi insentif menjadi 3,125 BTC setiap blok. Hashrate terus meningkat, dan pendapatan harian rata-rata per petahash saat ini berada di antara $35 dan $40. Operasi besar berada dalam keadaan panik, dengan beberapa bahkan memindahkan rak ke pekerjaan AI untuk memenuhi kebutuhan. Tapi penambang rumahan? Mereka memiliki perspektif yang berbeda. Bagaimanapun, banyak dari mereka tidak pernah mengantisipasi keuntungan besar. Mereka mengoperasikan perangkat untuk kesenangan, untuk meningkatkan porsi kecil mereka di jaringan, atau karena kemenangan blok tunggal baru-baru ini dengan hashrate yang hampir rendah membuat Anda bertanya-tanya, "Hei, mengapa bukan saya?"

Ini sekarang dapat dilakukan lagi karena perangkat keras akhirnya berkembang. Perangkat kecil ini, seperti Bitaxe Gamma atau Avalon Nano 3, dapat memberikan hash rate yang layak, mulai dari beberapa terahash hingga mungkin 100, sambil mengonsumsi daya yang sangat sedikit. Kita berbicara tentang 15 hingga 300 watt, yang kira-kira setara dengan daya mesin kopi atau lampu. Efisiensi berada dalam kisaran ideal 15–20 J/TH, dan biayanya terjangkau. Sementara beberapa orang terhubung ke pool dan menyaksikan sats mengalir masuk secara perlahan tapi stabil, yang lain mengarahkannya sendiri dan bermimpi besar.

Orang-orang menjadi lebih sadar akan panas yang dihasilkan objek-objek ini, terutama di wilayah di mana cuaca dingin sangat parah. Mengapa membuang daya ketika hampir setiap watt yang Anda berikan ke rig menghasilkan kehangatan? Mereka yang berada di iklim lebih dingin, seperti Eropa, memasang penambang di garasi atau ruang bawah tanah dan memompa udara panas langsung ke dalam rumah. Bahkan heater-miner yang dibuat khusus, yang menyerupai pemanas ruangan standar tetapi secara diam-diam menghasilkan BTC di sampingnya, harganya cukup terjangkau. Saya pernah mendengar cerita tentang bisnis kecil yang menghangatkan tangki dan kolam renang atau pencucian mobil menggunakan panas untuk teluk mereka. Di musim dingin, seorang pria di Idaho pada dasarnya memanaskan seluruh propertinya secara gratis dan menyimpan hasil dari rig. Sistem solar juga semakin populer, terutama di daerah dengan sinar matahari yang intens. Jika panel Anda menghasilkan lebih banyak listrik daripada yang Anda gunakan, mengapa tidak menjalankan penambang daripada menjualnya kembali dengan harga diskon? Anda dapat mentransfer sebagian dari itu ke tarif malam yang lebih rendah dengan menambahkan baterai. Gambar panel surya yang menggerakkan ASIC yang efisien dan panas yang masuk ke rumah kaca atau bengkel umum di forum. Ini masuk akal.

Kebisingan dulu membuat semua orang gila, tetapi barang baru jauh lebih tenang. Kotak-kotak tersebut cukup kompak untuk disimpan tanpa memakan banyak ruang, dan pendinginan air atau perendaman mencegah kipas membuat kebisingan berlebihan. Firmware dapat disesuaikan untuk beroperasi lebih lambat ketika biaya tinggi atau lebih cepat ketika biaya rendah. Tidak ada yang terbuang karena pool sekarang membayar bahkan jumlah kecil.

Ini bukan semua uang mudah, Anda tahu. Jika Anda tidak memiliki sudut solar atau penggunaan kembali panas yang tercakup, Anda akan kehilangan uang jika tagihan energi Anda besar. Kesulitan tidak pernah berhenti meningkat, dan harga BTC berfluktuasi seperti biasa. Ada regulasi di beberapa wilayah yang membuat segalanya sulit. Namun, ini mulai terlihat cukup menarik ketika Anda mendapatkan daya Anda di bawah sepuluh sen per kilowatt-jam dan memperlakukan koin sebagai holdings jangka panjang.

Kembali ke atas ↑

Thread Reddit, channel Discord, dan komunitas online lainnya semuanya sangat aktif akhir-akhir ini. Orang-orang memperdebatkan model kecil terbaik, memposting build mereka, dan bertukar firmware atau saran pendinginan. Beberapa bersedia mengambil kesempatan dan go all-out dengan item berdaya terendah. Beberapa mengadvokasi lingkungan, menggabungkan semuanya dengan sumber energi terbarukan dan menyebutnya sebagai metode penambangan yang paling bermanfaat bagi lingkungan.

Para penggemar ini adalah orang-orang yang berpegang pada hari-hari awal penambangan BTC, sementara para profesional mencari pekerjaan yang lebih stabil dengan beban kerja AI. Ini benar-benar pribadi, hands-on, dan agak eksperimental. Meskipun mereka tidak memiliki banyak dampak pada jarum hashrate, mesin yang berdengung di ruang cadangan dan gudang di seluruh dunia itu penting. Semua orang diingatkan bahwa jaringan dirancang untuk orang biasa.

Saya tidak akan bertaruh melawan lebih banyak barang inovatif yang muncul di tahun 2026, termasuk kombinasi pemanas yang lebih baik, kit solar plug-and-play, dan bahkan pool yang dirancang khusus untuk penambang yang lebih kecil. Banyak dari pengaturan rumah ini akan tampak jauh lebih menguntungkan jika harga BTC naik atau biaya meningkat. Untuk saat ini, mereka menjaga kehangatan, membangun beberapa sats, dan menunjukkan bahwa penambangan skala kecil masih memiliki banyak potensi.

Kembali ke atas ↑

Tonton: Kebenaran Tentang Profitabilitas Penambangan

title="YouTube video player" frameborder="0″ allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen="">