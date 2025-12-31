Seorang trader membeli opsi call BTC di Deribit senilai $2,86 juta, dengan harga kesepakatan $100.000.

PANews melaporkan pada 31 Desember bahwa, menurut AiYi, seorang trader membeli 3.000 opsi call BTC di Deribit, yang akan berakhir pada 30 Januari 2026, dengan harga kesepakatan $100.000. Setiap opsi call berharga 0,0108 BTC, dengan total pembayaran sekitar 32,4 BTC (saat ini bernilai sekitar $2,86 juta). Volatilitas tersirat dari kontrak ini sekitar 41,8%. Jika ditahan hingga berakhir, harga BTC perlu melebihi $100.953,67 untuk menghasilkan keuntungan; jika tidak, seluruh investasi akan hilang jika harga turun di bawah $100.000.

