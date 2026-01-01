Ethereum kehilangan lebih dari $100 juta dalam biaya tahun ini, dan satu raksasa korporat menyimpan keuntungannya

Blockchain Ethereum mencatat tahun operasional terkuat dalam sejarahnya pada tahun 2025, memproses volume transaksi rekor dan mengamankan sebagian besar pasar DeFi.

Namun, aset kripto yang menggerakkan jaringan tersebut gagal mencerminkan pertumbuhan itu, mencatat kerugian dua digit untuk tahun ini.

Menurut data CryptoSlate, ETH diperdagangkan turun 10% year-to-date di bawah $3000. Kinerjanya terhadap Bitcoin, aset digital unggulan, juga tertinggal, dengan rasio ETH/BTC turun 6% sejak awal tahun.

Divergensi ini menyoroti pergeseran mendasar dalam ekonomi blockchain komersial yang paling banyak digunakan di dunia.

Transaksi Harian Ethereum (Sumber: YChart)

Sementara utilitas jaringan melonjak, peningkatan teknis yang dirancang untuk menurunkan biaya bagi pengguna telah secara signifikan mengurangi pendapatan yang mengalir ke jaringan inti, memisahkan harga Ether dari aktivitas di relnya.

Kerugian $100 juta

Salah satu faktor paling signifikan dalam profil keuangan Ethereum tahun ini adalah runtuhnya "sewa" yang dibayarkan oleh jaringan Layer-2.

Jaringan ini, yang menggabungkan transaksi bersama-sama untuk menghemat biaya sebelum menyelesaikannya di blockchain Ethereum utama, sebelumnya berfungsi sebagai sumber utama pendapatan biaya.

Pada tahun 2024, jaringan Layer-2 menghasilkan total pendapatan $277 juta. Dari jumlah tersebut, mereka membayar sekitar $113 juta—atau 41%—ke mainnet Ethereum untuk memproses data dan mengamankan jaringan.

Pada tahun 2025, model pendapatan tersebut terbalik. Menurut data Growthepie, total pendapatan untuk jaringan Layer-2 turun 53% menjadi $129,17 juta karena biaya diturunkan untuk pengguna akhir.

Namun, biaya yang dibayarkan ke mainnet Ethereum anjlok lebih jauh lagi. Jaringan Layer-2 membayar sekitar $10 juta ke Ethereum untuk keamanan pada tahun 2025, mewakili kurang dari 10% dari total pendapatan mereka.

Bacaan Terkait Biaya transaksi Ethereum mencapai rekor terendah karena jaringan Layer-2 menyedot aktivitas Ethereum telah bertransisi ke keadaan inflasi menyusul upgrade Dencun.

$119 juta yang tersisa dipertahankan sebagai keuntungan oleh operator Layer-2.

Pendapatan Jaringan Layer 2 Ethereum (Sumber: Grow The Pie)

Secara efektif, ini berarti Ethereum mengorbankan lebih dari $100 juta dalam pendapatan biaya yang terjamin tahun ini untuk mengamankan kelangsungan jangka panjangnya.

Penurunan ini berasal dari upgrade "Dencun" yang diimplementasikan tahun lalu. Pembaruan tersebut berhasil menurunkan biaya transaksi, secara efektif mensubsidi pertumbuhan ekosistem dengan mengurangi pendapatan yang dikumpulkan Ethereum dari jaringan "Layer-2" yang dibangun di atasnya.

Ini memungkinkan jaringan memproses volume lalu lintas yang lebih tinggi tanpa menyumbat blockchain utama atau melonjakan biaya.

Sementara implementasi teknis berhasil membuat Ethereum lebih murah dan lebih cepat, itu menghilangkan pendorong utama permintaan untuk token ETH.

Pada tahun-tahun sebelumnya, penggunaan jaringan yang tinggi menghasilkan biaya tinggi, sebagian darinya "dibakar" sehingga mengurangi pasokan dan mendukung harga.

Dengan biaya mencapai rekor terendah pada tahun 2025, tekanan deflasi pada pasokan token telah melemah secara signifikan. Akibatnya, tingkat inflasi Ethereum telah meningkat 0,204% sejak peristiwa merge pada September 2022.

Bacaan Terkait Inflasi Ethereum melonjak di tengah perubahan Dencun—kurang dari 100k ETH dari level pra-Merge Upgrade Dencun dan ledakan staking membentuk kembali dinamika pasokan Ethereum, mendorong tren inflasi.

Jaringan Coinbase mendominasi pembagian keuntungan

Penataan ulang ekonomi Ethereum telah menciptakan pasar terkonsolidasi untuk solusi penskalaan, dengan satu pemain dominan menangkap mayoritas pendapatan sektor.

Base, jaringan Layer-2 yang dikembangkan oleh bursa AS yang diperdagangkan secara publik Coinbase, menghasilkan lebih dari $75 juta pendapatan pada tahun 2025. Angka ini mewakili hampir 60% dari total pendapatan sektor Layer-2 untuk tahun ini.

Kinerja keuangan Base jauh melampaui saingan terdesentralisasinya. Arbitrum, yang memegang keunggulan pasar signifikan di tahun-tahun sebelumnya, menghasilkan sekitar $25 juta pendapatan, mengambil tempat kedua.

Pesaing lain melihat nilai yang lebih rendah. Jaringan Polygon menghasilkan $5 juta pendapatan, sementara Linea yang didukung Consensys menghasilkan $3,94 juta. Optimism, pemimpin awal lainnya di sektor penskalaan, menghasilkan sekitar $3,83 juta.

Konsentrasi pendapatan ini menandai penyimpangan dari tahun 2024, ketika pasar lebih terdistribusi secara merata. Pada tahun sebelumnya, Arbitrum menghasilkan $42 juta, Linea menghasilkan $36,6 juta, dan Scroll menghasilkan $35 juta.

Kebangkitan Base menunjukkan bahwa saluran distribusi dan pengalaman pengguna telah menjadi faktor penentu dalam perang penskalaan.

Dengan mengintegrasikan jaringan langsung ke dalam produk bursa-nya, Coinbase telah berhasil menyalurkan aktivitas ritel ke relnya sendiri.

Akibatnya, sebagian besar nilai yang dihasilkan oleh ekosistem Ethereum sekarang mengalir ke neraca entitas korporat yang berbeda daripada peserta jaringan yang lebih luas.

Pangsa pasar mencapai tertinggi multi-tahun

Meskipun kinerja harga ETH, adopsi institusional jaringan Ethereum terus mengalami percepatan.

Data yang tersedia menunjukkan bahwa investor tidak meninggalkan ekosistem untuk blockchain alternatif yang lebih cepat atau lebih murah, tren yang menentukan pasar bear 2022.

Sebagai konteks, dominasi Ethereum di sektor DeFi berkembang sepanjang tahun 2024 dan 2025. Mainnet jaringan blockchain sekarang mengamankan sekitar 64% dari total value locked (TVL) dalam aplikasi DeFi, naik dari terendah siklus sekitar 45% pada tahun 2022.

Leon Waidmann, kepala riset di Onchain HQ, berpendapat bahwa pangsa pasar ekosistem Ethereum naik di atas 70% ketika aset yang dipegang di jaringan Layer-2 seperti Base, Arbitrum, dan Optimism, disertakan.

Dominasi DeFi Ethereum (Sumber: DeFiLlama)

Konsolidasi ini menunjukkan "penerbangan ke kualitas" di antara alokator modal besar.

Saat industri matang, institusi memprioritaskan keamanan dan kejelasan hukum Ethereum daripada keuntungan spekulatif blockchain yang lebih baru dan lebih volatil.

Jaringan secara efektif telah menjadi lapisan penyelesaian untuk industri, bahkan ketika mekanisme spesifik untuk menangkap nilai dari aktivitas tersebut tetap berada di bawah tekanan.

Pada saat yang sama, analis mencatat bahwa stabilitas ekosistem berbeda dengan siklus pasar sebelumnya.

Volume transaksi mengalami percepatan menjelang akhir tahun tanpa spekulasi "blow-off top" yang biasanya terlihat selama puncak, menunjukkan pertumbuhan didorong oleh penggunaan fundamental daripada hiruk-pikuk perdagangan jangka pendek.

Investor menimbang utilitas terhadap nilai

Meskipun demikian, kesenjangan yang melebar antara kesuksesan operasional Ethereum dan valuasi pasarnya menghadirkan prospek yang kompleks bagi investor menuju tahun 2026.

Penurunan 10% year-to-date dalam harga ETH mencerminkan ketidakpastian mengenai peran token dalam lingkungan biaya rendah yang baru ini.

Dengan mainnet secara efektif mensubsidi jaringan Layer-2, korelasi langsung antara peningkatan volume transaksi dan peningkatan harga token telah terganggu.

Bacaan Terkait Solusi layer-2 Ethereum Linea dan Polygon tersandung dengan pemadaman dan keterlambatan finalitas Pemadaman Linea menjelang airdrop token dan keterlambatan finalitas Polygon menimbulkan pertanyaan tentang keandalan layer-2 Ethereum.

Pengamat pasar menunjukkan bahwa sementara ekosistem lebih sehat dari sebelumnya, manfaat keuangan saat ini terisolasi di lapisan aplikasi dan penskalaan.

Namun, pendukung jaringan berpendapat bahwa ini adalah fase transisi yang diperlukan. Mereka berpendapat bahwa Ethereum telah mengamankan posisinya sebagai standar global untuk penyelesaian blockchain dengan mengurangi biaya dan meningkatkan kapasitas.

Menurut mereka, parit ini yang pada akhirnya akan mendorong nilai jangka panjang ke token dengan Ketua BitMine Tom Lee percaya aset tersebut bisa naik di atas $5000 tahun depan.

