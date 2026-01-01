Arthur Hayes Memindahkan ETH ke DeFi Seiring Meningkatnya Aktivitas Jaringan Ethereum

Penjualan ETH Arthur Hayes: Veteran crypto ini menjual 1.871 token Ether senilai $5,53 juta selama dua minggu, merealokasi dana ke proyek DeFi termasuk PENDLE, LDO, ENA, dan ETHFI, mengalihkan lebih dari 60% portofolionya ke DeFi dan stablecoin.

Arthur Hayes menjual 1.871 ETH senilai $5,53 juta dan membeli hampir 1 juta token PENDLE senilai $1,75 juta.

Investasi tambahan mencakup 2,3 juta LDO ($1,29 juta), 6,05 juta ENA ($1,24 juta), dan 491.000 ETHFI ($343.000).

Portofolio kini melebihi 60% DeFi dan stablecoin, dengan PENDLE mencakup hampir setengahnya; Ethereum memproses 2,2 juta transaksi pada hari Selasa, rekor mingguan menurut data Etherscan.

Penjualan ETH Arthur Hayes mengalihkan jutaan ke DeFi seperti PENDLE, LDO. Jelajahi perubahan portofolio, pertumbuhan jaringan Ethereum, dan peningkatan utama. Tetap unggul dalam investasi crypto hari ini!

Apa yang mendorong penjualan ETH Arthur Hayes?

Penjualan ETH Arthur Hayes melibatkan penjualan 1.871 token Ether senilai sekitar $5,53 juta selama dua minggu terakhir, dengan hasil yang diarahkan ke berbagai proyek DeFi. Langkah ini mengikuti transfer 682 ETH baru-baru ini, senilai $2 juta, ke Binance. Hayes juga mengalihkan $2,52 juta dari bursa ke aset DeFi, mengurangi dominasi Ethereum dalam kepemilikannya.

Token DeFi apa yang diakuisisi Arthur Hayes setelah penjualan ETH-nya?

Hayes membeli hampir 1 juta token PENDLE seharga $1,75 juta, 2,3 juta token LDO senilai $1,29 juta, 6,05 juta token ENA senilai $1,24 juta, dan 491.000 ETHFI senilai $343.000. PENDLE kini mendominasi portofolionya dengan hampir setengah alokasi, meskipun ada penurunan jangka pendek pada aset-aset ini. Data Token Terminal menyoroti peran Ethereum dalam memungkinkan aktivitas DeFi tersebut, dengan 8,7 juta smart contract dibuat pada kuartal keempat karena tokenisasi RWA, tren stablecoin, dan pertumbuhan infrastruktur. Etherscan melaporkan Ethereum menangani 2,2 juta transaksi pada hari Selasa, menandai rekor mingguan, dengan biaya jauh di bawah puncak Mei 2022 yang lebih dari $200. Lonjakan ini menunjukkan peningkatan penggunaan mainnet di tengah ketergantungan layer-2.

Strategi Hayes telah memicu reaksi beragam. Beberapa pengguna X memuji rotasi DeFi, mengutip penundaan upgrade ETH, sementara yang lain mencatat risiko dalam yield. Seorang pengguna menyatakan, "Rotasi DeFi masuk akal mengingat penundaan upgrade ETH," tetapi menambahkan, "Namun, yield tersebut memiliki harganya." Perjuangan harga Ethereum di bawah $3.000 telah meredam sentimen, namun fundamental jaringan menguat.

Token Terminal mengaitkan daya tarik developer Ethereum dengan evolusinya sebagai lapisan penyelesaian global. Peneliti RedStone menyebutnya sebagai "standar institusional" untuk keamanan, likuiditas, dan infrastruktur. Ethereum menopang lebih dari setengah pasokan stablecoin senilai $307 miliar. Kompetitor seperti Solana fokus pada throughput, Avalanche pada subnet, dan BNB Chain pada likuiditas, tetapi Ethereum tetap sentral.

Peningkatan utama memperkuat ini. Upgrade Pectra pada Mei meningkatkan validator, staking, dan persiapan skalabilitas. Fusaka menaikkan batas gas menjadi 60 juta, meningkatkan efisiensi; lebih dari 50% validator mendukungnya pada Februari, meningkatkan kapasitas blok.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa komposisi portofolio Arthur Hayes saat ini setelah penjualan ETH-nya?

Lebih dari 60% portofolio Arthur Hayes kini terdiri dari token DeFi dan stablecoin, dengan kepemilikan ETH berkurang. PENDLE mencakup hampir setengahnya, diikuti oleh LDO, ENA, dan ETHFI, mencerminkan pergeseran yang disengaja dari eksposur langsung Ethereum ke protokol DeFi penghasil yield.

Mengapa Ethereum melihat peningkatan aktivitas transaksi meskipun ada tantangan harga?

Ethereum memproses rekor mingguan 2,2 juta transaksi pada hari Selasa, menurut Etherscan, dengan biaya lebih rendah dari puncak 2022. Upgrade seperti Pectra dan Fusaka meningkatkan skalabilitas dan efisiensi, menarik developer untuk RWA, stablecoin, dan smart contract di tengah meningkatnya adopsi institusional.

Poin-Poin Penting

Pivot berani Arthur Hayes : Menjual ETH $5,53 juta untuk mendanai pembelian DeFi, memprioritaskan PENDLE di hampir 50% portofolio.

: Menjual ETH $5,53 juta untuk mendanai pembelian DeFi, memprioritaskan PENDLE di hampir 50% portofolio. Ketahanan jaringan Ethereum : Rekor 2,2 juta transaksi dan biaya lebih rendah menandakan kebangkitan mainnet, didukung oleh upgrade Pectra dan Fusaka.

: Rekor 2,2 juta transaksi dan biaya lebih rendah menandakan kebangkitan mainnet, didukung oleh upgrade Pectra dan Fusaka. Optimisme DeFi di tengah kehati-hatian: Langkah Hayes menginspirasi harapan sektor, tetapi pengguna X memperingatkan risiko yield; pantau Ethereum sebagai lapisan penyelesaian.

Kesimpulan

Penjualan ETH dan investasi DeFi Arthur Hayes menggarisbawahi rotasi portofolio strategis di tengah pematangan jaringan Ethereum. Dengan transaksi rekor, upgrade besar seperti Pectra dan Fusaka, dan dominasi dalam stablecoin dan smart contract, Ethereum memperkuat peran institusionalnya. Investor harus melacak yield DeFi dan posisi Hayes untuk peluang yang muncul dalam lanskap crypto yang terus berkembang.