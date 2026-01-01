Bitcoin Akan Terus Menurun pada 2026, Sementara Infrastruktur Pembayaran Membaik: Analis

Bitcoin kemungkinan akan menghadapi tahun 2026 yang menantang, dengan banyak analis memperkirakan mata uang kripto ini akan memperpanjang penurunannya di akhir 2025.

Namun meskipun harga melemah, para pengadopsi awal mengatakan tahun mendatang bisa menandai titik balik bagi utilitas Bitcoin di dunia nyata, karena infrastruktur pembayaran terus matang dan penggunaan BTC sebagai medium pertukaran menjadi lebih sederhana dan mudah diakses.

Harga Bitcoin (BTC) mungkin mencapai titik terendah sekitar $60.000 pada Q4 2026, menghadirkan peluang pembelian, menurut investor Bitcoin awal Michael Terpin. Terpin memperkirakan:

Bitcoin berada di jalur untuk menutup 2025 lebih rendah daripada awal tahun, mematahkan teori siklus empat tahun yang telah mendominasi analisis pasar BTC selama dekade terakhir. Sumber: Block1 Capital

Bitcoin masih memiliki sekitar 20% kemungkinan membentuk tertinggi baru sebelum siklus terendah, tetapi peluang ini menurun setiap bulannya, kata Terpin.

Ketua Federal Reserve yang baru seharusnya meredakan kondisi makroekonomi dengan menurunkan suku bunga, tetapi jika Partai Republik gagal mengamankan kedua kamar Kongres dalam pemilihan paruh waktu AS 2026, hal itu akan "melumpuhkan" lingkungan regulasi pro-kripto, kata Terpin.

Tahun 2025 secara luas diperkirakan akan menjadi seismik untuk harga Bitcoin, dengan beberapa analis memperkirakan BTC dari $180.000 hingga $250.000 pada akhir 2025, sementara BTC berada di jalur untuk menutup tahun pada harga lebih rendah daripada tertinggi di atas $100.000 yang tercatat pada Januari.

Aksi harga Bitcoin selama tahun lalu. Sumber: CoinMarketCap

Meskipun mengalami penurunan, infrastruktur pembayaran Bitcoin dan kasus penggunaan akan tumbuh pada 2026

"2025 membuat Bitcoin lebih mudah untuk dipegang dan mendapatkan imbal hasil," kata pengadopsi Bitcoin awal dan pengembang perangkat lunak blockchain Rich Rines. "2026 seharusnya membuatnya lebih mudah untuk benar-benar digunakan."

Neobank Bitcoin, perusahaan infrastruktur digital yang menyediakan layanan perbankan online, dan stablecoin yang didukung Bitcoin akan meningkatkan penggunaan Bitcoin sebagai medium pertukaran, kata Rines.

Perusahaan pembayaran Square mengintegrasikan pembayaran Bitcoin ke dalam sistem point of sale-nya, memungkinkan pedagang menerima BTC sebagai pembayaran dan secara otomatis mengonversi 1% dari total penjualan mereka ke BTC, jika diinginkan.

Whitepaper Bitcoin Lightning Network. Sumber: Bitcoin Lightning Network

Bitcoin Lightning Network, solusi penskalaan layer-2 yang memungkinkan BTC digunakan untuk pembayaran, mengurangi gesekan dengan membuka saluran pembayaran antara pihak-pihak, dengan hanya saldo bersih dari saluran pembayaran yang diposting ke buku besar BTC dalam satu transaksi akhir.

Lightning Network dapat menangkap 5% dari aliran stablecoin pada 2028, kata Graham Krizek, pendiri perusahaan pembayaran Lightning Network Voltage, kepada Cointelegraph.

