BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Prospek Harga Bitcoin untuk 2026: Likuiditas dan Risiko Politik Membentuk Prediksi Pasar Pasar cryptocurrency mengantisipasi perubahan signifikan di 2026 karena para ahliProspek Harga Bitcoin untuk 2026: Likuiditas dan Risiko Politik Membentuk Prediksi Pasar Pasar cryptocurrency mengantisipasi perubahan signifikan di 2026 karena para ahli

Eksekutif Kripto: Bagaimana Suku Bunga Rendah & Pencetakan Uang Akan Memicu Lonjakan BTC di 2026

Penulis: Crypto Breaking NewsSumber: Crypto Breaking News
2026/01/01 06:34
Illusion of Life
SPARK$0.003828-33.41%
Bitcoin
BTC$96,850+1.94%
Boom
BOOM$0.004755-3.35%
Bullish Degen
BULLISH$0.01871-9.26%
Eksekutif Kripto: Bagaimana Suku Bunga Rendah & Pencetakan Uang Akan Memicu Ledakan BTC 2026

Outlook Harga Bitcoin untuk 2026: Likuiditas dan Risiko Politik Membentuk Prediksi Pasar

Pasar cryptocurrency mengantisipasi perubahan signifikan di 2026 karena prediksi ahli berkisar dari pertumbuhan bullish yang didorong likuiditas hingga peringatan hati-hati tentang potensi penurunan. Dengan kondisi makroekonomi yang berkembang dan pertimbangan geopolitik, lintasan Bitcoin tetap menjadi titik fokus bagi investor dan analis.

Poin Penting

  • Bill Barhydt, CEO Abra, memprediksi Bitcoin bisa rally di 2026 didorong oleh peningkatan likuiditas dari Federal Reserve AS.
  • Kejelasan regulasi dan peningkatan keterlibatan institusional diperkirakan akan memperkuat kekuatan pasar kripto.
  • Pendapat yang kontras memperingatkan bahwa 2026 mungkin membawa siklus bearish lainnya, dengan Bitcoin kemungkinan mencapai titik terendah sekitar $60.000.
  • Pemilihan paruh waktu AS dapat mempengaruhi faktor regulasi dan makroekonomi yang mempengaruhi masa depan Bitcoin.

Ticker yang disebutkan: $BTC, $ETH

Sentimen: Campuran (Outlook likuiditas optimis vs. peringatan pasar bear yang hati-hati)

Dampak harga: Netral — Meskipun prediksi optimis mengarah pada pertumbuhan, sentimen bearish yang berlaku menyarankan kehati-hatian, menunjukkan keseimbangan pasar yang kompleks.

Ide Trading (Bukan Nasihat Keuangan): Hold — Investor harus memantau sinyal makroekonomi dan perkembangan politik sebelum mengambil posisi signifikan.

Konteks pasar: Pasar kripto yang lebih luas tetap sensitif terhadap kebijakan Federal Reserve dan acara politik AS yang akan datang, yang dapat secara signifikan mempengaruhi harga Bitcoin di 2026.

Menurut Bill Barhydt, CEO Abra, potensi kenaikan Bitcoin di 2026 bergantung pada injeksi likuiditas dari Federal Reserve. Saat pembuat kebijakan bersiap untuk memotong suku bunga dan menerapkan quantitative easing, permintaan untuk aset berisiko, termasuk Bitcoin, bisa meningkat secara substansial. Barhydt menyatakan, "Kami melihat quantitative easing ringan sekarang, dan permintaan untuk utang pemerintah diperkirakan akan turun tajam tahun depan, yang pertanda baik untuk semua aset, termasuk Bitcoin." Langkah-langkah seperti itu dapat memicu tren bullish, terutama jika kejelasan regulasi AS membaik dan investor institusional terus meningkatkan alokasi kripto mereka.

CEO Abra Bill Barhydt menawarkan prediksi untuk BTC dan pasar kripto di 2026. Sumber: Schwab Network

Outlook didukung oleh prospek perbaikan regulasi di AS dan peningkatan investasi institusional, yang dapat berkontribusi pada lingkungan kripto yang lebih kuat. Namun, sentimen di antara beberapa adopter awal Bitcoin tetap hati-hati, dengan kekhawatiran muncul bahwa 2026 mungkin masih melihat Bitcoin mengalami tren turun lebih lanjut, memasuki pasar bear yang bisa bertahan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Analis ini memperingatkan bahwa faktor makroekonomi eksternal, seperti pemilihan dan kebijakan fiskal, akan memainkan peran kritis dalam membentuk kinerja aset.

Harga Bitcoin, Regulasi Bitcoin, Pemerintah AS, Amerika Serikat, Suku BungaPeluang pemilihan paruh waktu AS 2026. Sumber: Polymarket

Saat lanskap politik memanas menjelang pemilihan paruh waktu AS 2026, analis seperti Michael Terpin menyarankan bahwa pergeseran partisan yang signifikan dapat berdampak pada regulasi kripto, berpotensi mengimbangi manfaat makroekonomi dari pelonggaran kebijakan moneter. Dengan jajak pendapat menunjukkan probabilitas rendah untuk kemenangan Republik yang menyeluruh, ketidakpastian politik menambahkan lapisan kompleksitas pada prospek masa depan Bitcoin. Secara keseluruhan, para ahli setuju bahwa 2026 akan menjadi tahun penting, dibentuk oleh kebijakan likuiditas dan perkembangan politik yang akan menentukan tren jangka panjang Bitcoin.

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai Crypto Executive: How Low Rates & Money Printing Will Spark BTC's 2026 Boom di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.

Peluang Pasar
Logo Illusion of Life
Harga Illusion of Life(SPARK)
$0.003828
$0.003828$0.003828
-25.02%
USD
Grafik Harga Live Illusion of Life (SPARK)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20
Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump menghentikan rencana pemecatan Powell saat Fed menghadapi investigasi kriminal di tengah kekhawatiran inflasi.
Bagikan
bitcoininfonews2026/01/15 19:21