Flow: Sebuah bursa menunjukkan aktivitas perdagangan abnormal selama insiden keamanan FLOW, mengalihkan risiko kepada pengguna.

PANews melaporkan pada 1 Januari bahwa Flow Foundation mengeluarkan pernyataan mengenai koordinasinya dengan bursa setelah insiden kerentanan pada 27 Desember. Foundation menyatakan bahwa mereka telah bekerja sama dengan lembaga forensik dan berbagai bursa global untuk melindungi pengguna dan memulihkan operasi jaringan. Foundation menyatakan bahwa tak lama setelah insiden tersebut, sebuah akun tunggal di salah satu bursa menyetor sekitar 150 juta token FLOW (sekitar 10% dari total pasokan) dan menukar sebagian besar dari token tersebut dengan BTC. Selanjutnya, dalam beberapa jam sebelum gangguan jaringan, lebih dari $5 juta ditarik. Proses ini mengungkap kelemahan dalam proses AML/KYC dan memindahkan risiko keuangan kepada pengguna yang tidak curiga yang membeli token palsu. Analisis forensik juga mengungkap anomali perdagangan yang signifikan di pasar FLOW bursa tersebut sebelum dan sesudah insiden, yang tidak konsisten dengan pola perdagangan normal. Permintaan foundation untuk klarifikasi mengenai pola perdagangan ini melalui saluran operasional tidak mendapat tanggapan.