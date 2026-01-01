ETF spot Solana AS mengalami arus masuk bersih sebesar $2,29 juta dalam satu hari.

PANews melaporkan pada 1 Januari bahwa, menurut data SoSoValue, Solana spot ETF mencatat total arus masuk bersih sebesar $2,29 juta kemarin (31 Desember, Waktu Timur).

Kemarin (31 Desember, Waktu Timur), SOL spot ETF dengan arus masuk bersih harian terbesar adalah Bitwise SOL ETF BSOL, dengan arus masuk bersih harian sebesar $2,29 juta dan total arus masuk bersih historis sebesar $625 juta.

Hingga saat berita ini diturunkan, Solana spot ETF memiliki total nilai aset bersih sebesar $951 juta, rasio aset bersih Solana sebesar 1,36%, dan arus masuk bersih kumulatif sebesar $766 juta.